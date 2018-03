Wein und Wasser eingedost

Anzeige

Vor rund einem Jahr haben die Studenten die Marmax Handels GmbH gegründet. In der Firma von Max’ Vater nutzen sie einen Büroraum – ein großer Vorteil für ein junges Unternehmen, das zunächst viele Ausgaben zu stemmen hat. Etwa beim Deutschen Patentamt: Dort haben Max und Marcel vier Marken ihrer Firma eingetragen und schützen lassen. Das Design der Dosen sowie Logos und Markennamen haben sie zuvor selbst entworfen. „Das war die Basis, von da an mussten wir das Produkt optimieren“, erinnert sich Reis zurück.

Dass sie sich bei der Verpackung für die Dose entscheiden, war schnell klar. Sie setzen auf eine besondere Variante für weinhaltige Getränke, die eine spezielle Innenlackierung und einen verstärkten Unterboden hat. So ist die Schorle darin lange haltbar, vor allem, weil sie von Licht und Sauerstoff abgeschottet ist.

Den Firmenchefs ist bewusst, dass sie damit in ihrer Heimat einen Stilbruch vollziehen. Und trotzdem bekommen sie von Pfälzern positive Rückmeldungen – greifen diese doch auch zu den kleinen schwarzen Dosen, etwa als Proviant für eine Wanderung oder beim Skifahren. Schlenstedt stellt aber klar: „Wir wollen unsere Kultur nicht zerstören.“

Als der Verpackungstyp feststand, mussten sie das ideale Mischverhältnis zwischen Wein und Wasser ermitteln – und zwar so, dass es auch Nicht-Pfälzern schmeckt, denn das ist ihre Intention: „Es gibt viele Regionen, gerade in Norddeutschland aber auch in Skandinavien, in denen eher wenig Wein getrunken wird oder man Schorle überhaupt nicht kennt“, sagt Schlenstedt. Über die etwas leichtere Variante als erfrischendes Mixgetränk könne man neue Kunden gewinnen.

Zehn Personen aus dem Freundeskreis, Sommeliers und junge Winzer verschiedenen Alters trommelten die Firmengründer zusammen, um ein Produkt mit einem angenehmen Geschmack zu entwickeln. Anonym mussten die Teilnehmer der Weinprobe die verschiedenen Mischungen bewerten. „Immer wieder haben wir mit dem Messbecher nachjustiert“, erinnern sich Reis und Schlenstedt an das Spektakel: „Die Fragebögen haben wir noch und heben sie auch gut auf.“

Zwei Sorten – einen halbtrockenen Riesling und für die Rosé-Variante eine Heroldrebe – gibt es bis jetzt, Traubensaftschorle kommt bald dazu. Die Klassiker sollen die neue Marke populär machen. Die Studenten setzen vor allem auf Qualität: „Wein, Wasser und Kohlensäure – sonst ist da nichts drin“, betonen sie. „Wir wollen ein Premiumprodukt anbieten – eines, das uns selbst schmeckt und hinter dem wir stehen.“ Damit grenzen sie sich von ähnlichen Produkten wie Dosen-Prosecco ab, der meistens aus Cuvées besteht.

Ihren Wein mit dem Prädikat „Qualitätswein“ beziehen die Jungunternehmer von der Winzergenossenschaft „Vier Jahreszeiten“ in Bad Dürkheim, für die Abfüllung haben sie mehrere Partner in der Region. Bisher sind sie mit ihren Absatzzahlen zufrieden. Jetzt muss das Produkt noch bekannter werden, um die Verkaufszahlen in den sechsstelligen Bereich zu führen. Dies soll über die Gastronomieschiene und Festivals geschehen, damit die Schorle bald auch in internationalen Bars zum Kultgetränk wird.

