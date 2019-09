Weltmarkt wächst jährlich um mehr als 20 Prozent

Das Marktforschungsunternehmen Meticulous sagt ein Wachstum des Weltmarktes für Speise-Insekten auf 1,18 Milliarden Dollar (rund 1,07 Milliarden Euro) von 2018 bis 2023 voraus. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von etwas mehr als 20 Prozent (siehe Grafik). Schon heute sind Krabbeltiere auf dem Teller Normalität – eine kleine Weltreise.

Australien

Die Aborigines Australiens sind dafür bekannt, verschiedene Larven (zum Beispiel die Witchetty-Made) roh oder in Sand und Asche gegart zu verspeisen. Besonders die Bo-gong-Motte der gleichnamigen Berge ist sehr beliebt. Sie wird im Sand gebraten und verliert so Beine und Flügel, danach wird der Kopf entfernt. Übrig bleibt der fleischige Hinterleib, der gekocht oder zu Kuchen verbacken wird. Selbst Süßigkeiten bieten die Insekten den Aborigines: Die Sammler der Honigtopfameise hängen prall gefüllt mit einer an Honig erinnernden klebrigen Masse in ihren Nestern und bieten so eine süße Nachspeise. Auch der sogenannte Buschmann-Reis besteht eigentlich aus einer Ameisenart.

Afrika

In verschiedenen Staaten Afrikas, besonders in Nigeria, werden gekochte oder rohe Termiten – besonders die Königin gilt als Delikatesse – geröstete Heuschrecken oder die dicken Palmkäferlarven verspeist.

Asien

Gerichte wie „hachi-no-ko“ (Gekochte Wespenlarven) oder „semi“ (Frittierte Zikaden) werden in Japan zubereitet. Schwerer zu fangen sind die schnellen Libellen, die man auf Bali gern auf den Speiseplan setzt. Mit speziellen Klebestangen gehen die Libellenjäger auf die Pirsch. Die Tiere werden, nachdem die Flügel entfernt wurden, in verschiedenen Soßen gegart. In Thailand etwa werden Schaben und Wasserkäfer sowie vielerlei Larven auf unterschiedlichste Weise zubereitet und sind sogar in öffentlichen Garküchen als „Take-away“ erhältlich.

Mexiko und Mittelamerika

In Mexiko, wo auf den Märkten Insekten als Lebensmittel höhere Preise als hochwertiges Fleisch erzielen, werden Agavenraupen dem Agavenschnaps Mezcal zugefügt. In vornehmen Restaurants gelten gekochte Ameisenlarven als delikate und sehr teure Vorspeise: Die Larven werden mit Öl und Knoblauch gemischt und mit Tortillas serviert. Dieses Gericht, Escamoles genannt, wird von vielen als „Mexikanischer Kaviar“ bezeichnet. Wohl ein Unikat in der Insektenküche sind die mit Schokolade übergossenen Heuschrecken, die vielerorts von Kindern als Süßware geschätzt werden.

