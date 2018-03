Wer muss, der muss

Anzeige

„Sie haben zu viel Zeit auf der Toilette verbracht!“ Diesen Vorwurf musste sich ein Rechtsanwalt von der Kanzlei anhören. Den „Beweis“ gab es gleich mit: Der Arbeitgeber hatte schriftlich protokollieren lassen, wie oft der Angestellte während der Arbeit das WC aufsuchte. Demnach waren in zweieinhalb Kalenderwochen 384 Minuten zusammengekommen.

Die Kanzlei rechnete das auf die bisherige Dauer des Arbeitsverhältnisses hoch – und kam zu dem Ergebnis, dass der Anwalt über die üblichen Pausen- und Toilettenzeiten hinaus bereits 90 Stunden auf der Toilette verbracht hatte. Hierfür zog die Kanzlei exakt 682,40 Euro vom Gehalt ab.

Dagegen klagte der Angestellte mit der Begründung, dass er in der Zeit an Verdauungsstörungen gelitten habe. Das Arbeitsgericht Köln sah das als zulässigen Grund an und entschied zu seinen Gunsten: Der Arbeitgeber musste ihm den abgezogenen Betrag nachzahlen. Chefs dürfen Beschäftigten also nicht das Gehalt kürzen, weil sie während der Arbeit häufig zur Toilette müssen.