„Wir fliegen aus Leidenschaft“

Ihr Unternehmen ist nicht nur in Mannheim auf Wachstumskurs. Neben Standorten in Stuttgart, Bozen und im österreichischen Bad Ischl im Salzkammergut sind weitere Stützpunkte geplant. Koordiniert werden alle Aktivitäten aber von Mannheim aus. „In Österreich machen wir sehr viel Arbeitsfliegerei, gewährleisten beispielsweise die Hüttenversorgung, bergen abgestürztes Vieh aus unzugänglichen Bergtälern oder nehmen Baumstämme an den Haken“, erklärt Arminante. Hinzu komme die Beförderung von Kunden und – wie auch in Italien – die Verlegung von Patienten zwischen Krankenhäusern. „Wir fliegen eigentlich alles, was in die Maschinen oder an den Lasthaken passt“, umschreibt es Kathrin Dräger. „An 365 Tagen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.“

Sehr oft sind Teile für die Automobilindustrie an Bord. „Wir hatten den Fall, dass ein Lkw im Stau festhing und wir die Ware aus der Nähe von Nürnberg innerhalb von zwei Stunden zu einem Werk an der niederländischen Grenze gebracht haben“, berichtet der Manager. „Der Ausfall des Fertigungsbandes dort hätte etwa 200 000 Euro pro Stunde gekostet, da haben sich die 8000 Euro für den Flug mehr als bezahlt gemacht.“

Ein Vortrag am Vormittag im Mannheimer Rosengarten, ein weiterer am Nachmittag bei Innsbruck. „Da spielt der Helikopter seine große Stärke aus. Der Kunde ist eingestiegen, wir sind abgeflogen und haben ihn ganz in der Nähe seines nächsten Auftritts abgesetzt“, schildert Kathrin Dräger: „Keine langen Transfers, kein umständliches Einchecken.“ Grenzen gibt es aber natürlich auch für die im Behördendeutsch „Drehflügler“ genannten Flugmaschinen. „Bei extrem schlechtem Wetter können wir nicht fliegen, ebenso bei Vereisungsgefahr oder Dunkelheit“, erklärt Katrin Dräger weiter.

Eingeimpft wird den Flugschülern und Piloten die besondere Lage des City Airports Mannheim. „Wir achten riesig darauf, keinen unnötigen Lärm zu verursachen. Wir haben hier in der Region so viele Orte, die aus der Luft spektakulär aussehen, die wollen wir schützen“, sagt die Geschäftsführerin. „Deshalb werden wir beispielsweise niemals im Tiefflug über Heidelberg brettern, sondern passen auf, einen guten Job zu machen.“

Auf diesen werden die Flugschüler während ihrer Pilotenausbildung vorbereitet. Für die Privatlizenz (PPL-H) muss man neben rund 100 Theorie- und 50 Praxisstunden auch etwa 28 000 Euro investieren. Bevor man die Berufspiloten-Lizenz (CPH-H) in der Tasche hat, sind 600 Theorie- und 200 Praxisstunden Pflicht, rund 80 000 Euro muss einem der Traum wert sein, mit dem Fliegen Geld zu verdienen. „Ein alter Spruch lautet: Um in der Luftfahrt ein kleines Vermögen zu machen, muss man ein großes einsetzen“, scherzt Kathrin Dräger und ergänzt: „Ohne Leidenschaft hat man in der Fliegerei nichts verloren.“

Sie und ihr Mann leben diese Faszination – und wollen sie anderen vermitteln. Von Mannheim aus werden Rundflüge angeboten und Schnupperstunden, in denen man selbst – unter Anleitung – den Steuerknüppel übernehmen darf. „Hoch im Kurs stehen auch Flüge, bei denen ein Heiratsantrag gemacht wird – bis jetzt haben alle Auserwählten Ja gesagt“, sagt Kathrin Dräger.

