Zentrum fürs Leben

Die BASF hat viele ihrer Angebote für die Belegschaft in einem eigenen Zentrum gebündelt, dem Mitarbeitzentrum für Work-Life-Management (LuMit). Es feiert bald den fünften Geburtstag. Auf einer Fläche von 10 000 Quadratmetern ist unter anderem die Betriebskita des Chemiekonzerns untergebracht. Dort gibt es etwa 270 Plätze für Kinder zwischen sechs Monaten und drei Jahren.

Darüber hinaus steht Beschäftigten in der Einrichtung eine Notfallbetreuung für ihre Kinder zur Verfügung, wenn die reguläre Betreuung kurzfristig und ungeplant ausfällt. Dort können auch ältere Kinder (bis elf Jahre) spontan aufgenommen werden. Vor oder nach der Arbeit und in der Pause können die BASF-Beschäftigten außerdem im LuMit trainieren: Es gibt ein Fitnessstudio und eine Praxis für Physiotherapie. Auch bei persönlichen Krisen finden Beschäftigte Unterstützung in dem Mitarbeiterzentrum. Sie können sich dort an die Sozial- und Lebensberatung wenden, zum Beispiel bei finanziellen Problemen, Konflikten im Job und in der Familie oder bei Suchtthemen.

Das Mitarbeiterzentrum wird nach Angaben der BASF täglich von rund 600 Beschäftigten genutzt. Tatjana Junker

