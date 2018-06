„Bin auf dem richtigen Weg“

Ulrike Funke gilt mit ihrem Autismuszentrum in Leutershausen als Vorreiterin eines neuen Therapieansatzes. Ihr oberstes Ziel ist es, ihren kleinen Patienten Freude am Austausch und am Miteinander zu vermitteln.

Reizvoll und spannend sollte die Therapie gestaltet werden, damit die Betroffenen spüren, dass sich Interaktion lohnt. Unser Bild zeigt den fünfjährigen Eren mit Therapeutin Yvonne Wesemeyer. © Callies

Unter diagnostizierten Autisten finden sich Kinder, bei denen die Sprachentwicklung völlig ausbleibt, ebenso wie Gymnasiasten mit starken Kontaktschwierigkeiten – eine Krankheit mit vielen Facetten. Wir haben uns mit Ulrike Funke (Bild) unterhalten. Seit 2003 führt sie in Leutershausen (Rhein-Neckar-Kreis) eine Logopädiepraxis. 2017 eröffnete sie in Schriesheim das Autismuszentrum Komm!ASS.

...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.06.2018