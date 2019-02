Bluter hoffen auf neue Therapie

Der US-Baseball-Star Jesse Schrader schaffte es gleich mehrfach, in einem kompletten Spiel keinen gültigen Schlag des Gegners zuzulassen –ein so genannter „No Hitter“. Schon nach dem ersten konnte er kaum mehr gehen. Die wiederholten heftigen Bewegungen hatten zu einer schmerzhaften Blutung im Hüftgelenk geführt. Das passiert normalerweise nicht, aber Schrader leidet an der unheilbaren Hämophilie A – er ist Bluter. Seine Leber ist nicht in der Lage, den Gerinnungsfaktor VIII zu produzieren. Dieser ist einer von neun Gerinnungsfaktoren. Durch ihn werden die übrigen veranlasst, undichte Stellen in den Blutgefäßen zu verschließen. Selbst kleinste Verletzungen können zu schweren inneren Blutungen führen, vor allem in den Muskeln und Gelenken. Vor und nach jedem seiner Spiele unterzog sich der heute 39-Jährige einer mehr oder weniger unangenehmen Prozedur. Er spritzte sich ein Gerinnungsmittel, ein so genanntes Faktor-FVIII-Präparat, in die Vene. Und weil das nicht ausreichte, kühlte er seinen Wurfarm vor, während und nach einem Spiel mit Eis.

Einfachere Anwendung

Schrader konnte eine Profikarriere einschlagen. Er gilt als Vorbild dafür, dass die Bluterkrankheit mit den Mitteln moderner Medizin beherrschbar ist und nicht wie vor 100 Jahren zu einem frühzeitigen Tod führt. Vielen Hämophilie-A-Patienten verhelfen aber weder Hausmittel noch die klassischen Therapien zu einem aktiven Leben. Bei rund 30 Prozent reagiert das Immunsystem mit Hemmkörpern auf die eingesetzten Faktorpräparate. Dem wird zunächst mit einer meist erheblich höheren Dosierung begegnet, Immuntoleranztherapie genannt. „Das bedeutet häufigere Injektionen. Jeden Tag morgens und abends spritzen – eine enorme Belastung für den Patienten“, so Carmen Escuriola Ettingshausen, Ärztin am Hämophilie-Zentrum Rhein-Main.

Entsprechend intensiv hat die medizinische Forschung nach neuen Therapiemöglichkeiten gesucht. Das Ergebnis ist ein völlig neuer Ansatz für die Behandlung von Hämophilie-A-Patienten. Anstelle eines herkömmlichen Faktor-Präparats kommt ein therapeutischer monoklonaler Antikörper zum Einsatz, der nicht durch Hemmkörper angegriffen wird. „Dieser ersetzt Faktor VIII und hat eine Halbwertzeit von vier bis fünf Wochen. Aktuell wird er einmal wöchentlich gegeben, zukünftig muss er wahrscheinlich nur noch alle vier Wochen verabreicht werden“, berichtet Johannes Oldenburg, Medizinprofessor vom Universitätsklinikum Bonn.

Patienten profitierten durch die vereinfachte Anwendung. Sie erfolgt „subkutan“ durch eine Injektion in das Gewebe wie bei der Insulingabe an Diabetiker. Anfang 2019 werde die Zulassung von Emicizumab für alle Patienten mit Hämophilie A erwartet. Manfred Godek

