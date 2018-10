Der Materie auf der Spur

Die Jagd geht weiter. Im Jahr 2012 haben Physiker das lange vorhergesagte Higgs-Teilchen entdeckt, ein nach dem britischen Physiker Peter Higgs benanntes Elementarteilchen. Die Arbeit ist seitdem nicht langweiliger geworden. In zwei Richtungen gehen derzeit die Forschungen am Genfer Europäischen Zentrum für Teilchenforschung (Cern): „Wir wollen das Higgs-Teilchen möglichst genau vermessen. Außerdem suchen wir neue Teilchen und neue Physik“, sagt Karl Jakobs von der Universität Freiburg. Er leitet am Cern eines von vier Hauptexperimenten, die Arbeit am Teilchendetektor Atlas.

Unter „Neuer Physik“ verstehen die Wissenschaftler Phänomene, die nicht in etablierte Theorien und Modelle physikalischer Grundlagenforschung passen. „Dazu müssen wir immer genauer und präziser messen“, sagt Jakobs. Schon in kleinsten Abweichungen könnte grundlegend Neues stecken, etwa bei Hinweisen auf die Dunkle Materie oder – noch spektakulärer – extra Dimensionen.

Mehrere Dimensionen?

Blicken wir auf Letzteres: Bislang reichen Physikern vier Dimensionen, also drei räumliche und die Zeit, für die rechnerische Beschreibung der Welt aus. Manche Theoretiker spekulieren aber darauf, dass es 20 oder noch mehr Dimensionen gibt. „Das könnte beispielsweise erklären, wieso die Gravitationskraft im Vergleich zu den anderen physikalischen Kräften so schwach ist“, sagt Jakobs. Die Gravitation könnte sich auf alle extra Dimensionen verteilen, während etwa die starke Kraft der Kerne nur in den uns vertrauten Raumdimensionen präsent ist.

Die Wissenschaftler entwerfen Theorien, die anschließend anhand von Experimenten überprüft werden. Auch Jakobs hat so angefangen. Als Nachwuchswissenschaftler ging er vor rund 25 Jahren von der Universität Heidelberg ans Cern und entwarf Algorithmen zur Computersimulation des Higgs-Teilchen-Zerfalls. Die Existenz des Higgs war damals noch pure Theorie. Heute sind der Teilchenbeschleuniger LHC des Cern und die großen Detektoren Atlas und CMS so optimiert, dass sich Millionen dieser Higgs-Teilchen erzeugen und immer genauer vermessen lassen.

Grob vereinfacht verleiht das Higgs-Teilchen den anderen Elementarteilchen wie beispielsweise Quarks und Elektronen die Masse. Die uns bekannten Protonen und Neutronen der Atomkerne setzen sich wiederum aus verschiedenen Quarks zusammen. Bei starken Kollisionen von Protonen mit hoher Energie werden die Higgs-Teilchen schließlich frei gesetzt, zerfallen allerdings in Sekundenbruchteilen wieder in andere Teilchen. Bislang stimmen die experimentellen Befunde mit den Theorien überein.

Forscher hoffen aber, dass sich hinter Higgs noch mehr verbirgt. So könnte es verschiedene Higgs-Teilchen geben. Oder das Higgs-Teilchen selbst ist zusammengesetzt, was auch für Quarks und Elektronen zutreffen könnte. Bislang gelten diese „Elementar“-Teilchen als nicht zusammengesetzt. „Da wir hier aber Muster erkennen, könnte es tiefere Strukturen geben“, sagt Physiker Arnulf Quadt von der Uni Göttingen.

Ende August haben die Forscher beider Kollaborationen an Atlas und CMS publiziert, dass Higgs-Teilchen zu 60 Prozent in Bottom-Quarks, kurz b-Quarks, zerfallen. Dazu hatten sie die Daten von Protonen-Kollisionen über sechs Jahre Betriebszeit am Cern ausgewertet. Die Ergebnisse stimmen gut mit der Theorie überein. Zu gut, denn jede Abweichung wäre eine Sensation gewesen.

Das b-Quark ist eines von sechs Quark-Teilchen, die zusammen mit Elektron-artigen Teilchen, sogenannten Leptonen, zu den Bausteinen der Materie gehören. Wieso es genau sechs sind und wieso manche Quark-Eigenschaften, wie etwa die Ladung, mit den Eigenschaften von Elektronen korrespondieren – das sind weitere offene Fragen der Elementarteilchenphysik, die es zu erforschen gilt, berichtet Teilchenphysiker Arnulf Quadt.

Mit Motivation und Neugier

Bei Karl Jakobs haben auch heute, nach 25 Jahren am Cern, Motivation, Neugier und Forscherdrang nicht nachgelassen. „Bei der täglichen Analyse der Daten kann ich allerdings nicht mehr mitmachen“, sagt Jakobs. Als wissenschaftlicher Leiter von Atlas hat er seinen Dienstsitz vor zwei Jahren von der Uni Freiburg ans Cern bei Genf verschoben. Dort koordiniert er die Gesamtarbeiten am Detektor Atlas, die Zusammenarbeit von 182 Instituten und den Mittelzufluss aus 38 Staaten.

Im Dezember soll der Teilchenbeschleuniger LHC am Cern noch einmal abgeschaltet werden, um die Beschleunigertechnik weiter zu verbessern. Schon in der Vergangenheit hatten die Techniker bei zwei Upgrades die Kollisionsenergien von sieben TeV auf 13 TeV fast verdoppelt. Jetzt soll die Teilchenanzahl weiter gesteigert werden.

Die neue, dritte Betriebsphase, der Run 3, startet im April 2021. Zu rund 30 bis 40 Prozent erhalten die Detektoren neuere Komponenten. „Die komplette Ausleseelektronik wird neu gebaut“, sagt Jakobs. Die Intensität des Teilchenstrahls werde damit verzehnfacht. Da müssen auch Materialien und Datenerfassung mithalten. Derzeit ereignen sich pro Sekunde im Detektor 40 Millionen Kollisionen. Unzählige Daten fallen dabei an. „Diese Datenmengen kann man weder transportieren noch abspeichern“, sagt Quadt von der Uni Göttingen. Mit dem Umbau fallen noch mehr Daten an.

Die Forscher haben daher ein dreistufiges Triggersystem entwickelt, um die interessanten Kollisionen heraus zu sieben. Durch hochgezüchtete, statistische Verfahren, aber auch Methoden der Künstlichen Intelligenz reduzieren sie die Datenmenge auf interessante Fälle, bei denen ein Higgs-Teilchen entstanden sein sollte.

„Mit dem Upgrade können wir das Standardmodell der Teilchenphysik noch besser testen“, erklärt Quadt. Für ihn ist insbesondere reizvoll, dass sich mit einer Maschine – dem Beschleuniger LHC am Cern – gleich alle hypothetischen Theorien untersuchen lassen: Was ist Dunkle Materie? Gibt es extra Dimensionen oder Universen? Eine Supersymmetrie der Elementarteilchen und weitere fundamentale Kräfte? „Wir erhalten einen Datensatz, der so groß ist, wie nie zuvor“, sagt Quadt.

