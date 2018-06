Der Wald der Zukunft

Anzeige

„Für den Aufbau klimadynamischer Wälder sind zwei bis drei Hauptbaumarten und vielleicht drei bis fünf Nebenbaumarten notwendig“, berichtet Eberhard Freiherr von Wrede, Vorstandsmitglied des Waldbauernverbandes NRW. „Ein klimastabiler Mischwald sorgt ja auch für Biodiversität und lockt andere Pflanzen und andere Vögel an“, ergänzt er. „Das muss man auch positiv sehen.“

Bertram Leder war vor einigen Wochen in Wien bei einem Treffen der „Arbeitsgemeinschaft Gastbaumarten“. In der AG tauschen sich Forstexperten untereinander aus über den Anbau fremdländischer Bäume in Deutschland und Mitteleuropa und teilen ihr Wissen aus Forschung und Praxis.

„Bei den Nadelbäumen ist die Küstentanne hoch im Kurs, die Nordmanntanne, Atlaszeder, Thuja oder Mammutbaum“, berichtet Experte Leder. „Bei den Laubbaumarten die Edelkastanie, Hickorynuss als Ersatz für die sterbenden Eschen, Baumhasel und die lindenblättrige Birke.“

Allerdings schieben viele Privatwaldbesitzer den klimabedingten Waldumbau auf die lange Bank. Vor allem Klein-Privatwaldbesitzer seien oft nur schwer davon zu überzeugen, ihren Baumbestand den veränderten Bedingungen anzupassen, sagt Leder. Und von Wrede ergänzt: „Wir arbeiten gerade an einem Waldbaukonzept für NRW, gefühlt aber interessiert es keinen.“

Dass Veränderungen nötig sind, haben 2007 die massiven Schäden durch Orkan „Kyrill“ gezeigt. Fichtenwälder im Wert von mehreren Milliarden Euro waren damals bundesweit zerstört worden. Beim Aufforsten wurde verstärkt auf Bäume gesetzt, die tiefe Wuzeln schlagen. Im thüringischen Staatsforst etwa sind aus reinen Nadelholzbeständen Mischwälder mit 20 Prozent Laubbäumen geworden. Doch alle Veränderungen wollen gut überlegt sein, damit die Waldbesitzer ihr Holz auch vermarkten können. Die Holzindustrie ist auf einen regelmäßigen Nachschub angewiesen. Dass stellenweise die Nadelholzbestände zurückgehen, beobachtet Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Säge- und Holzindustrie, daher mit Sorge. „Es braucht auch künftig einen stabilen Nadelholzanteil.“

Fichte führt den Markt an

Denn Nadelholz ist für die Industrie elementar. Es wird etwa verwendet für den Haus- und Wohnungsbau. Im Moment dominiert in der Verarbeitung die Fichte. Dazu kämen Tanne, Douglasie und Kiefer, berichtet Schmidt. „Nischenbaumarten müssen erst erforscht und etabliert werden. Daher sollte aus unserer Sicht neben der Einbringung neuer Arten, der rasche Ausbau anpassungsfähiger Baumarten wie der Douglasie die unerlässliche Grundlage für die Schaffung klimavitaler Mischwälder bilden.“

Über den Wald der Zukunft wird auf vielen Ebenen diskutiert, experimentiert und geforscht. Möglichst breit, um angesichts sich verschiebender Vegetationszeiten und aufkommender Wetterextreme die ökologische wie ökonomische Balance langfristig zu halten. Ein langwieriger Prozess, der in den Wäldern aber sukzessive sichtbarer wird. „Man kann ja Fichte und Buche pflanzen“, erklärt Freiherr von Wrede. „Und wenn die Fichten vom Borkenkäfer befallen werden und die Buche extreme Hitze nicht überlebt, hat man vielleicht noch 20 Prozent andere Bäume, aber somit keine Kahlflächen. Man braucht einen Plan B.“

