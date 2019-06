Ebola-Epidemie im Kongo: Inzwischen mehr als 2000 Fälle

Helfer reinigen sich nach der Arbeit in einem Behandlungszentrum in Beni gegen Ebola mit Desinfektionsmittel. Im Kongo sind inzwischen mehr als 2000 Menschen an dem gefährlichen Ebola-Virus erkrankt. Foto: Al-Hadji Kudra Maliro/AP

© Al-Hadji Kudra Maliro/AP