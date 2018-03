Eine Bürgerwissenschaft

Sie zählen Vögel im Garten, messen Feinstaub in der Stadt und suchen nach Sternen am Himmel: Viele Laien engagieren sich als Hobby-Forscher. Manche von ihnen sind so gut, dass sie gefragte Experten auf ihrem Gebiet sind.

Hobby-Astronom Rolf Apitzsch steht in seiner Sternenwarte. Vor 20 Jahren kaufte sich der Rentner ein Observatorium. Seitdem hat er 505 Asteroiden entdeckt. © dpa