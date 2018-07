Extremfall unter Elementen

Anzeige

Sogar Pflastersteine entzünden sich. Und das Experiment wird so heiß, dass der Stein brodelt. „Wie ein Vulkan brennt das“, erklärt Chemiker Florian Kraus, der den Versuch zur Sicherheit nur im Video zeigt. Für ein normales Feuer braucht es Sauerstoff zum Verbrennen. Soweit bekannt. Das chemische Nachbarelement des Sauerstoffs ist Fluor und mit ihm brennt fast alles: Steine, Stahl – einfach alles. „Das Fluor ist das reaktivste Element, das wir kennen“, erklärt Kraus, der an der Universität Marburg an chemischen Verbindungen mit Fluor forscht.

Das Element Fluor ist aus vielen Stoffen und Produkten nicht wegzudenken. Zahnpasta, Teflonpfannen, atmungsaktive Outdoor-Textilien: Viele technische Gegenstände profitieren davon, dass das reaktivste Element mitunter sehr funktionale und stabile Verbindungen eingeht – wenn es denn mal durchreagiert ist. Da das Fluor ein Extremfall unter den chemischen Elementen darstellt, will Grundlagenforscher Kraus, möglichst viel über das oberste Element in der siebten Hauptgruppe des Periodensystems der chemischen Elemente herausfinden.

Sicheren Umgang verbessern

Das Periodensystem sortiert die chemischen Elemente gewissermaßen nach der Zahl der Außenelektronen, und Fluor steht dort – neben dem Sauerstoff – an einer Stelle, die charakteristisch ist für eines: möglichst rasch und brachial die Elektronen anderer Verbindungspartner an sich zu reißen. Der Chemieprofessor Kraus will allerdings nicht nur Grundlegendes zu Fluor und seinen explosiven Verbindungen erforschen, er möchte auch den sicheren Umgang mit dem Gas verbessern. Denn wo Fluor technisch eingesetzt ist, da muss es auch transportiert und umgefüllt werden.