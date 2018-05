Frisör klärt über Bluthochdruck auf

Anzeige

Millionen von Menschen in Deutschland haben zu hohen Blutdruck, einige von ihnen, ohne es zu wissen. Kann der Friseur bei der Behandlung helfen? In den USA scheint das zu funktionieren.

Zu Hip-Hop-Klängen, zwischen Haarewaschen und Ausrasieren hat Friseur Corey Thomas eine Botschaft an seine Kunden parat: „Pass auf, was du isst. Check deinen Blutdruck. Und geh das Leben locker an.“ Thomas ist Inhaber eines Barber Shops im kalifornischen Inglewood und Teil einer ungewöhnlichen Kampagne, über die auch die „Washington Post“ berichtete: Er klärt seine Kundschaft beim Haareschneiden über die Gefahren von Bluthochdruck auf, in Plauderatmosphäre und mit Blutdruckmessgerät in Reichweite.

Zusammen mit rund 50 weiteren Friseurläden im Raum Los Angeles hat Thomas 2016 bei einer Studie mitgemacht, die kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde und erstaunliche Erfolge zeigte. Ärzte und Apotheker arbeiteten mit den Friseuren dabei Hand in Hand, um die größte US-amerikanische Risikogruppe für Bluthochdruck ins Visier zu nehmen: afroamerikanische Männer. Diese gehen deutlich seltener zum Arzt als Weiße oder Latinos. Hinzu kommt: Bluthochdruck, der unter anderem zu schweren Herz- und Nierenschäden führen kann, bemerkt man ohne Diagnose nicht.