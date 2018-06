Gerst hilft Kollegen bei Außeneinsatz an der ISS

Anzeige

Moskau (dpa) - Mit der Hilfe des deutschen Astronauten Alexander Gerst sind zwei US-Raumfahrer für wichtige Wartungsarbeiten aus der Internationalen Raumstation (ISS) ausgestiegen.

Die Amerikaner Drew Feustel und Ricky Arnold schwebten in ihren weißen Raumanzügen aus der Luke ins freie Weltall. Mit Sicherheitsleinen hangelten sie sich in der Schwerelosigkeit an der Außenwand der ISS entlang, wie im Video der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen war.

Feustel und Arnold sollen hochauflösende Kameras am Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde montieren. Die Kameras sollen künftig beim Andocken neuer US-Raumkapseln der privaten Firmen SpaceX und Boeing zum Einsatz kommen. Der Außeneinsatz soll rund sechseinhalb Stunden dauern und somit etwa gegen 20.40 Uhr enden. Gerst half Feustel und Arnold beim Anlegen ihrer Raumanzüge. Im roten Polo-Hemd traf er Sicherheitsvorkehrungen und ging Checklisten durch.