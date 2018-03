Größter Stammbaum verbindet 13 Millionen Menschen

Anzeige

Im Durchschnitt erstrecke sich das Familiengeflecht, das auch Auswanderungen von Europa nach Amerika nachvollzieht, über elf Generationen, berichten die Forscher im Fachjournal „Science“. Um bis zu einem einzigen gemeinsamen Vorfahren zu gelangen, hätten sie noch 65 weitere Generationen zurückgehen müssen.

Durch die Strukturierung der Geburts-, Heirats- und Sterbedaten und -orte mit Hilfe mathematischer Theorien kam das amerikanisch-israelische Team zu interessanten Schlüssen: So zeigte sich, dass die meisten Amerikaner vor 1750 im Umkreis von zehn Kilometern ihren Ehepartner fanden, während 1950 Geborene hierzu meist 100 Kilometer reisten.

Außerdem heiratete man vor dem Jahr 1850 auch häufiger innerhalb der Familie – im Durchschnitt einen Cousin vierten Grades. In den vergangenen 300 Jahren haben in Europa und Nordamerika zudem mehr Frauen ihren Wohnort gewechselt als Männer. Wenn Männer migrierten, reisten sie jedoch weiter als Frauen.

Mit Hilfe eines Rechenmodells – entwickelt mit Daten von drei Millionen Verwandten, die zwischen 1600 und 1910 geboren wurden und älter als 30 wurden – untersuchte das Team zudem die Rolle von Genen für die Langlebigkeit. Bisher ging man davon aus, dass das Erbgut zu 15 bis 30 Prozent für ein langes Leben verantwortlich ist. Der Familienvergleich ergab aber, dass es nur in 16 Prozent der Fälle den Ausschlag gibt. Gute Gene könnten das Leben demnach nur um durchschnittlich fünf Jahre verlängern, folgern die Forscher.

Lebensart wichtiger als Gene

„Das ist nicht viel“, resümiert Co-Autor Yaniv Erlich. „Andere Studien haben gezeigt, dass Rauchen zehn Jahre Lebenszeit kosten kann. Das heißt, manche Lebensentscheidungen fallen mehr ins Gewicht als die Gene.“ „Das ist ein spannender Moment für Citizen Science“, sagt die Bevölkerungsforscherin Malinda Mills (University of Oxford), die nicht an der Studie beteiligt war. „Es zeigt, wie Millionen normaler Leute als begeisterte Ahnenforscher in der Wissenschaft etwas bewirken können.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.03.2018