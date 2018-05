Immer mehr Deutsche legen sich unters Messer

Anzeige

Schlupflider, Falten, Haarausfall: Schönheitschirurgen sind gefragt in Deutschland. Dabei geht es um Ästhetik, aber auch die Zeichen des Alterns.

Die Zahl der Schönheitsoperationen in Deutschland hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Der Anstieg war mit drei Prozent gegenüber 2016 jedoch moderater als in den Vorjahren, wie die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) zum Auftakt ihrer Frühjahrstagung in Dresden mitteilte.

Nach der Statistik der Fachgesellschaft machten ihre Mitglieder im vergangenen Jahr insgesamt 32 647 operative Eingriffe im Dienst der Schönheit – medizinisch notwendig waren sie nicht. Dabei waren Oberlidstraffungen mit 4369 Operationen die häufigsten Eingriffe, gefolgt von Fettabsaugung (4322) und Brustvergrößerung (3503). Grundlage der Statistik waren Angaben der Mitglieder der VDÄPC, es gibt jedoch weitere entsprechende Verbände. Ein zentrales deutsches Register für Schönheitsoperationen existiert nicht.