Japanische Raumsonde hat Asteroiden Ryugu erreicht

Tokio (dpa) - Nach vier Jahren im All hat die japanische Raumsonde «Hayabusa2» ihr Ziel erreicht.

Die Sonde mit dem deutschen Asteroidenlander «Mascot» an Bord sei nun in einer Position 20 Kilometer vom Asteroiden Ryugyu entfernt, bestätigte die japanische Raumfahrtagentur Jaxa am Mittwoch. Von dort aus werde die Sonde Messungen vornehmen und einen geeigneten Landeplatz suchen.

«Wir waren alle sehr erleichtert», sagte Missionsleiter Makoto Yoshikawa. «Wir sind weit gekommen, aber ab nun geht es um den wirklichen Teil der Mission.»