March for Science: «Bekämpft die Angst mit Fakten»

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Mehrere Tausend Menschen sind am Samstag in Deutschland für die Freiheit der Wissenschaft auf die Straße gegangen. So beteiligten sich in Köln und Münster insgesamt mehr als 1000 Demonstranten an einer Kundgebung.

Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar rief ihnen in Köln zu: «Bekämpft die Angst mit den Fakten.» Auch in anderen Städten demonstrierten Wissenschaftler und Studenten mit dem «March for Science» für freie Forschung und gegen Populismus. Die Beteiligung fiel teilweise allerdings geringer aus als erwartet.

«Wir sind tolerant und weltoffen», sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bei der Kundgebung in Frankfurt. «Aber wir haben keinen Platz für Rassismus, Ausgrenzung, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamophobie und und». Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa 500 Menschen an der Aktion in den Mainmetropole. Die Veranstalter sprachen zunächst von rund 700 Teilnehmern. Erwartet worden waren mehr als 2000 Menschen in Frankfurt.