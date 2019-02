Neue Heimat im Hörsaal

Einst schwamm er durchs Meer, nun schwebt der „Wal von Gießen“ über den Köpfen junger Forscher. Vor drei Jahren gehörte der Meeressäuger zu einer Gruppe glückloser Pottwal-Jungbullen, die sich in der Nordsee verirrt hatten und verendet waren. Jetzt hängt sein riesiges Skelett präpariert und mit allerlei Schrauben und Metallstangen fixiert in einem Hörsaal in Gießen – fernab der See mitten in Hessen.

Wal geht wie Katze

Nicht nur diese neue Heimat des etwa 15 Meter langen Wals ist ungewöhnlich, sondern auch das Engagement der Wissenschaftler und Präparatoren, die das Skelett im Januar erstmals vorstellten. Denn noch nie haben sie hier an der Uni Gießen ein so großes Tier präpariert.

Durchaus eine Pionierleistung für eine Hochschule im Binnenland, doch Professor Volker Wissemann stellt klar: „Grundsätzlich ist es nicht sonderlich entscheidend, ob bei der Präparation eine Katze oder ein Wal vor Ihnen liegt.“ Die Hauptprobleme seien aber tatsächlich Größe und Gewicht sowie der Ölgehalt der Knochen gewesen, sagt Wissemann, der mit dafür gesorgt hat, den Wal für die Nachwuchsarbeit an die Uni Gießen zu holen. „Es war vor allem in logistischer Hinsicht eine Herausforderung.“

Und das von Anfang an: Der Wal trieb Wissemann zufolge im Januar 2016 tot vor der Insel Helgoland, wurde dort an einem Schiff vertäut, nach Nordstrand gezogen, angelandet und zerlegt. In einem Container kam der Kadaver per Lastwagen zur Gießener Veterinärmedizin. Ein Kran bewegte unter den Blicken zahlreicher Schaulustiger die massigen Einzelteile des Meeressäugers. Präparatoren griffen beherzt in die süßlich stinkenden Wal-Überreste aus Knochen, Knorpeln, Fett- und Fleischschichten. Sie sichteten kleinere Skelett-Teile, um diese später an die richtige Stelle setzen zu können.

Denn das war und ist der Anspruch der Gießener Wissenschaftler: alle etwa 200 Teile des Pottwal-Puzzles korrekt zu montieren. Das sei „nicht trivial“, hatte Veterinär-Anatom Professor Martin Bergmann nach der Ankunft des Wals erklärt. In manchen Museen stünden Skelette mit Fehlern im Detail.

Im Gießener Hörsaal schwebt der Wal über mehreren Sitzen. Alle Knochen sind da: von den im Vergleich winzigen Teilen seiner Fingerglieder über die Rippenbögen bis zum wuchtigen Schädel. „In den meisten Fällen war klar, wo die Knochen hingehören“, sagt Wissemann. Die Flossen jedoch mussten in den Computertomographen: „Dadurch war die genaue Position, Anzahl und Abstände der einzelnen Fingerknochen in der Flosse sichtbar, so dass am Ende auch die präparierte Flossen die exakte Größe wie im Original hatten.“ Die Herausforderung sei nun geschafft, alle Knochen seien korrekt montiert und alle Abstände exakt so wie beim lebenden Tier.

„Richtig stolz“ sei das Team, erzählt Veterinär-Anatom Professor Stefan Arnhold. Er verhehlt dabei nicht, dass die Beteiligten immer wieder auf Probleme gestoßen seien. „Wir haben in dem Prozess auch gelernt“, sagt er. „Wir mussten immer improvisieren.“ Angefangen von den Sonderanfertigungen für Übergrößen-Gerätschaften bis hin zur Klärung der Finanzierung. Die Kosten von etwa 100 000 bis 120 000 Euro seien insbesondere von Spenden getragen worden.

Nach ihrer Ankunft in Gießen rotteten die Einzelteile des Wals zunächst wochenlang in einem Wasserbad vor sich hin. Mazeration heißt der Prozess, bei dem sich Fleisch- und Gewebereste von den Knochen lösen. Dann ging es hinein in eine extra angefertigte Riesenwanne und in ein Enzymbad, um den Prozess zu beschleunigen.

Die Knochen wurden entfettet, gebleicht und schließlich Stück für Stück zusammengesetzt. Hilfe holten sich die Gießener unter anderem von Kollegen aus Göttingen und Stralsund. Am Ende prüfte der TÜV das auf einer eigens angefertigten Metallkonstruktion montierte Skelett auf Sicherheit.

1000 Arbeitsstunden

Geschätzte 1000 Arbeitsstunden, viele davon in der Freizeit, flossen in das Projekt, wie Stefan Streit erzählt, einer der drei Präparatoren. Dem Team sei es wichtig gewesen, den Meeressäuger so zu zeigen, wie er in Wirklichkeit ist.

Nun also hängt der „Wal von Gießen“ im Hörsaal der Hermann-Hoffmann-Akademie für junge Forscher, die sich unter anderem an Schüler richtet. Seine Aufgabe nach Angaben von Akademie-Leiter Wissemann: als Anschauungsexemplar dienen in der Bildungsarbeit rund um die Themen Wale, Ökologie, Gesellschaft und Umweltschutz.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.02.2019