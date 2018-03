Anzeige

Rund 45 Minuten dauert die Prozedur, auf die schwerst depressive Menschen wie Barbara Reiger ihre Hoffnung setzen. Alle sechs Wochen zieht sich die Amerikanerin aus San Diego auf einer Liege in einen stillen Behandlungsraum zurück, wo stark verdünntes Ketamin in ihre Vene fließt. „Ich spürte sofort Erleichterung“, erinnert sie sich in einem Interview an ihren ersten „Trip“, dessen Effekte ihr zufolge über Wochen hinweg positiv nachwirkten.

Ketamin – ein seit Jahrzehnten bewährtes und illegal als Clubdroge missbrauchtes Narkosemittel – hilft vielen, wenn auch längst nicht allen Depressiven, die sonst von keinem Medikament mehr profitieren. In den USA bieten den leichten Rausch auf Rezept bereits Dutzende Kliniken und zahlreiche Privatpraxen ihren Patienten an. Etwa 3000 Menschen wurden bisher behandelt. Auch in Deutschland wird die Therapie langsam bekannter.

Die Situation: Fast sieben Prozent der erwachsenen Amerikaner haben klinische Depressionen – das sind 16 Millionen Menschen. Hinzu kommt eine wachsende Zahl betroffener Kinder und Teenager. Sogar zwölf Prozent der erwachsenen Amerikaner nehmen Medikamente gegen Depressionen. Ein riesiger, wachsender Markt. In Deutschland, wo etwa fünf Prozent der 18- bis 65-Jährigen an Depressionen leiden, ist die Lage geringfügig besser – doch die Tendenz ist laut WHO weltweit steigend.