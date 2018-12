Rückgang bei Rebhühnern

Die Zahl der Rebhühner nimmt in Deutschland weiter dramatisch ab. Das Verbreitungsgebiet des einst für die Felder typischen Vogels sei in acht Jahren um ein Drittel geschrumpft, teilte der Deutsche Jagdverband (DJV) mit. Wurde 2009 das Rebhuhn noch in 36 Prozent der Reviere gesichtet, so waren es 2017 nur noch 24 Prozent. Die Zahl der von Jägern erfassten Brutpaare sank im gleichen Zeitraum sogar um 44 Prozent.

„In vielen Teilen Deutschlands verzichten Jäger bereits seit Jahren freiwillig auf die Bejagung des Rebhuhns, weil dort eine nachhaltige Jagd nicht mehr möglich ist“, sagte ein Sprecher des DJV. „Hauptursache für den Rückgang des Rebhuhns ist die Veränderung der Agrarlandschaft“, erklärte er. Besonders einschneidend sei der rapide Schwund bei den Brachflächen. „Durch den Biogas-Boom Anfang der 2000er Jahre stieg insbesondere die Anbaufläche von Mais an, die Felder wurden immer größer, wertvolle Randstreifen mit Kräutern und Gräsern fielen weg.“ Außerdem würden die Bodenbrüter zunehmend von Räubern wie etwa Fuchs und Waschbär verfolgt. Rebhühner sind etwa so groß wie Tauben und haben ein grau-braunes Gefieder. Die Tarnungskünstler ernähren sich als erwachsene Vögel vor allem von Knospen und Sämereien. dpa

