Therapie-Tiere für Straftäter hinter Stacheldraht

Therapiestunde in der Christophorus Klinik der Alexianerbrüder in Münster: die Schnecke Turbo kriecht auf dem Arm eines Insassen. In Münster geht eine forensische Klinik ungewöhnliche Wege, um intelligenzgeminderte Straftäter zu therapieren. Foto: Guido Kirchner

© Guido Kirchner