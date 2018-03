UN plädiert für naturnahe Lösungen gegen Wasserkrise

In einer Schule in Bujumbura (Brurndi) trinken Kinder an einem Wasserfass. Prognosen zufolge soll die Zahl der von Wassermangel bedrohten Personen von aktuell 3,6 Milliarden bis 2050 auf 5,7 Milliarden Menschen ansteigen. Foto: Thomas Schulze

© Thomas Schulze