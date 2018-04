Weltraumteleskop «Tess» soll Planeten finden

Anzeige

Washington (dpa) - Wenige Monate geben die Experten der US-Raumfahrtbehörde Nasa dem Weltraumteleskop «Kepler» noch, dann ist wohl endgültig der Tank leer.

Rund neun Jahre hat der nach dem deutschen Astronomen Johannes Kepler (1571-1630) benannte Planetenjäger bereits im All verbracht, dabei Hinweise auf tausende mögliche Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gefunden - und Wissenschaftler weltweit begeistert.

Damit die Suche nach Exoplaneten ohne Pause weitergehen kann, hat die Nasa schon einen Nachfolger für «Kepler» in den Startlöchern: In der Nacht zum Dienstag (17. April 00.32 Uhr MESZ) soll das Teleskop «Tess» (Transiting Exoplanet Survey Satellite) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida an Bord einer «Falcon 9»-Rakete starten. Es ist das erste Mal, dass die Nasa die Dienste der privaten Raumfahrtfirma SpaceX für eine wissenschaftliche Mission in Anspruch nimmt. Bislang hatte SpaceX in erster Linie mit seinem «Dragon»-Frachter im Auftrag der Nasa Nachschub zur Internationalen Raumstation ISS geschickt.