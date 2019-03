Wortlos hinter Gittern

Der 32 Jahre alte Rumäne muss wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis. Weil er nur Italienisch spricht, kann er bei seinem Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rohrbach im rheinland-pfälzischen Landkreis Alzey-Worms wichtige Fragen nicht beantworten – und selbst auch keine stellen. Die Zahl der Gefangenen, die kein Wort Deutsch oder Englisch sprechen, sei in den vergangenen Jahren gestiegen, sagt die stellvertretende JVA-Leiterin Annabel Franzen. Oft wüssten diese Menschen nicht, was auf sie zukomme. Mit Video-Dolmetschern lassen sich Verständigungsschwierigkeiten beseitigen. Es gibt aber auch Grenzen.

Die Technik für das Dolmetschen per Video oder per Telefonanlage wird derzeit in allen zehn Haftanstalten des Landes eingeführt. Als letzte kommt Diez in diesem März an die Reihe. Video-Dolmetscher würden in der Regel bei Haftantritt und bei medizinischen Behandlungen zugeschaltet sowie in besonderen Situationen, sagte Landesjustizminister Herbert Mertin (FDP) im Justizausschuss. „Im Normalvollzug des Alltags sind sie nicht erforderlich.“ Bei Gericht seien sie nicht zugelassen. Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) fordert, bei verfahrensrelevanten Gesprächen dürften Fern-Dolmetscher nicht eingesetzt werden. Denn das Verfahren habe Grenzen.

Name, Wohnort, Familie

Birgit Kiefer aus der JVA-Vollzugsgeschäftsstelle Rohrbach kontaktiert über ein Tablet die Dolmetscher –und beginnt mit den Fragen an den neuen Häftling. Name, Familienstand, Wohnort: Zunächst fragt sie solche Daten ab. Dabei achtet Kiefer darauf, dass sich die Dolmetscherin und der 32-Jährige über das Tablet sehen können. Wie lange ist der Mann schon in Deutschland? Wo hat er zuletzt gewohnt, wovon gelebt? Muss ein Kind oder ein Tier versorgt werden? Muss jemand über seine Inhaftierung verständigt werden? Leidet er unter Krankheiten? Ist er zum ersten Mal im Gefängnis? Und wo geht er hin, wenn er die 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt hat?

Diese muss der zweifache Familienvater antreten, weil er die Geldstrafe wegen Erschleichens von Leistungen nicht bezahlt hat. Polizisten hatten den schwer betrunkenen Mann, der sich und seine Familie in seiner Heimat Rumänien mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt, bei einem Ladendiebstahl erwischt. Dabei stellten sie fest, dass ein Haftbefehl wegen Schwarzfahrens gegen ihn vorlag.

Von den mehr als 500 Gefangenen in der JVA Rohrbach seien derzeit ungefähr ein Drittel Ausländer, sagt Franzen. Die Männer und Frauen stammten aus rund 40 verschiedenen Ländern, manche sprächen seltene Sprachen. Welche, sollen Schriftzüge klären helfen. Die JVA Rohrbach hat die meiste Erfahrung beim Video-Dolmetschen in Rheinland-Pfalz. Sie hat die Technik in einem Pilotprojekt getestet, das vor rund einem Jahr begann und nach Einschätzung des Justizministeriums erfolgreich war.

Dolmetscher für 14 besonders gefragte Sprachen sind über das Video- und Telefon-System immer verfügbar, darunter Arabisch, Türkisch, Polnisch und Rumänisch – nicht aber Italienisch. Das gehört wie Englisch und die afrikanischen Sprachen Fula oder Kinyarwanda zu den 53 Sprachen, für die eher selten Dolmetscher gebraucht werden. Innerhalb von 24 Stunden lasse sich in der Regel aber auch dafür jemand finden, der die Sprache übersetzen könne, sagt Franzen.

Vor Einführung der Video-Technik habe es manchmal drei Tage bis eine Woche gedauert, bis ein Dolmetscher kam. Gerade bei medizinischen oder psychischen Problemen sei es aber mitunter dringend, sagt Franzen. Viele Dolmetscher mussten erst anreisen. Das dauerte nicht nur länger, sondern war auch teurer und aufwendiger. Bei medizinischen Gesprächen könnten Video-Dolmetscher aber nicht alles sehen, dies könne je nach Erkrankung und Behandlung nicht ausreichend sein, sagt Elvira Iannone vom BDÜ.

Anstrengende Arbeit

Die per Video oder Telefon angerufenen Dolmetscher sitzen in irgendeiner Stadt, manche auch im Ausland, in einem für andere nicht zugänglichen Zimmer, erläutert Franzen. Meist haben sie ein Uni-Studium oder bei weniger verbreiteten Sprachen eine Zertifizierung des BDÜ, wie Franzen sagt.

Nach Einschätzung des BDÜ sollten die Video-Dolmetscher nicht nur sprachlich qualifiziert und juristisch beeidet sein, sondern über ein Gerüst an berufsethischen Prinzipien verfügen und sich positionieren können. „In Konfliktsituationen wird von allen Seiten an dem Dolmetscher gezogen“, sagt Iannone.

„Video-Dolmetschen ist nach einigen Studien anstrengender als normales Dolmetschen“, berichtet die Konferenzdolmetscherin. „Wenn vor Ort alle auf das Tablet schauen und sich nicht mehr ansehen, dann ist das, wie wenn beim Abendessen mit WhatsApp kommuniziert wird“, beschreibt sie einen Nachteil. Trotzdem: „Mit dem Fern-Dolmetschen lassen sich bestimmte Konfliktsituationen vermeiden oder deeskalieren. Es ist besser, dass gedolmetscht wird als dass nicht.“

In der JVA Rohrbach können die Dolmetscher aus technischen Gründen allerdings nur in der Vollzugsgeschäftsstelle per Video zugeschaltet werden, sagt Franzen. In den Abteilungen und im Sanitätsdienst müssten Telefonanlagen reichen. „Zwischentöne hört man am Telefon nicht so und man sieht Reaktionen nicht“, sagt Franzen. Dies sei aber besonders wichtig, wenn es etwa nach einer Schlägerei um Disziplinarisches gehe.

Konferenzdolmetscherin Iannone stimmt zu: „Nach einer Schlägerei sehe ich nicht, ob und wie die Leute zugerichtet sind.“ Die Beschreibung der Schlägerei an sich zu verstehen und zu dolmetschen sei dann sehr schwierig.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019