Tierische RettungDass Tiere in missliche Lagen geraten, passiert immer wieder. Großes Glück hatte am Dienstag ein Pferd, das im südhessischen Viernheim in eine Grube eingebrochen war. Helfer waren flott zur Stelle: Die Feuerwehr rettete den Vierbeiner mithilfe eines Krans. Stute Fiona sei dabei ganz cool geblieben – und habe laut Besitzer nicht den kleinsten Kratzer.

© dpa