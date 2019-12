Unterm Weihnachtsbaum

Weihnachten steht vor der Tür, und da wäre es doch toll, ein neues Spiel zu entdecken. Wir haben vier tolle Tipps für euch:

Für Würfelfreunde

Wer scheffelt die meiste Kohle? Um diese Frage geht es bei „Big Money“, einem Würfelspiel, das im Grundsatz an „Kniffel“ erinnert. Straßen, gleiche Zahlen und andere Kombinationen sind das Ziel, um an Geld für den Kauf von Aktien zu gelangen. Bis zu drei Mal dürfen die Zahlenwürfel geworfen werden, auch ein Farbwürfel ist im Spiel. Dieser bringt denjenigen Spielern, die Aktien in dieser Farbe besitzen, weitere Erträge. Blöd ist es, wenn das „Börsen-Schwein“ gewürfelt wird: Spieler können dann Aktien oder Geld verlieren. Wer betroffen ist, entscheiden zufällig gezogene Karten. Fazit: einfach und kurzweilig.

Info: Big Money, Ravensburger, zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren, etwa 30 Minuten, etwa 26 Euro

Für Wagemutige

Natürlich ist es nur aufgedrucktes Wasser, das nach dem Spielaufbau von „Grizzly“ von der Schachtel auf den Tisch beziehungsweise auf die Fortsetzung des Spielplans hinunterfließt. Trotzdem: Der Wasserfalleffekt ist cool! Werden neue Plättchen in die Bahnen des Spielplans geschoben, stürzen die an der Wasserfallkante liegenden Plättchen, Fische und Bären ab. Pech für die Besitzer der Bären ist: Ihre Beute geht verloren und ihre Figur muss zurück zum Start. Was also tun: Viel riskieren und sich an die Kante wagen, wo sich die meisten Fische tummeln? Oder eher weniger riskieren und sich mit kleiner, aber sicherer Beute zufriedengeben? Fazit: ein Spiel für Wagemutige mit Würfelglück.

Info: Grizzly von Anna Oppolzer und Stefan Kloß, Amigo, zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren, etwa 20 Minuten, etwa 30 Euro

Für Taktiker

Eine tolle Optik, einfache Regeln, eine interessante Zugreihenfolge und viel Tiefgang – das und mehr bietet „Nova Luna“. Zentral an der gelungenen Neuheit ist eine Monduhr, an die elf Plättchen gelegt werden. Diese Plättchen haben eine Farbe, eine Zahl und meist ein bis drei Aufgabenkreise, die durch das Anlegen weiterer Plättchen erfüllt werden können. Das Ziel der Spieler ist es, eine so clevere Plättchen-Auswahl zu treffen, dass man damit eine oder mehrere Aufgaben erfüllen kann. Erfüllte Aufgabenkreise werden mit einer Scheibe abgedeckt – und wer zuerst keine Scheiben mehr hat, gewinnt. Fazit: sehr taktisch und spannend; jeder Zug will gut überlegt sein.

Info: Nova Luna von Corné van Moorsel und Uwe Rosenberg, Edition Spielwiese/Pegasus Spiele, ein bis vier Spieler ab acht Jahren, etwa 30 Minuten, etwa 20 Euro

Für Kombinierer

Bei „Club der Tatzen“ kann der schlaueste Spieler gewinnen, er kann aber auch verlieren, weil er Pech hat. Pech hat er, wenn die Mitspieler relativ rasch schlussfolgern, welche geheimen Merkmale er hat. Möglich wird das Entlarven durch Karten, die mehrere Merkmale von Katzen zeigen und die die Spieler auslegen. Spieler, deren geheime Merkmale mit den ausgelegten Karten übereinstimmen, müssen diese Karten markieren. Irgendwann kann dann abgeleitet werden, dass Spieler X zum Beispiel eine gestreifte Katze haben muss oder eine, die mit Wolle spielt. Zwar ist Taktieren möglich, doch was tun, wenn man keine Handkarten hat, die von eigenen Merkmalen ablenken? Fazit: ein Deduktionsspiel für aufgeweckte Kombinierer, denn nur wer mitdenkt, kann Punkte sammeln und entlarven.

Info: Club der Tatzen von Connor Reid, Haba, zwei bis vier Spieler ab sieben Jahren, etwa 20 Minuten, etwa 15 Euro