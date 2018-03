Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige

Heidelberg: Phillip Boa and the Voodooclub in der Halle 02

Mit seinem Voodooclub beehrt Phillip Boa am Freitag, 2. März, 20 Uhr, die Halle 02 in Heidelberg. Seit Mitte der 80er Jahre sind Phillip Boa and the Voodooclub zu hören und machen immer wieder mit ihrer Musik zwischen Brit-Post-Punk, New Wave und Avantgarde von sich reden. Tickets gibt‘s für 32 Euro zuzüglich der Gebühren und an der Abendkasse für 40 Euro. Hier geht's zum Artikel.

Mannheim: Adler gegen Kölner Haie in der SAP Arena

Die Adler Mannheim treffen am Freitag in der Deutschen Eishockey Liga auf die Kölner Haie. Ab 19.30 Uhr spielen die beiden Mannschaften in der SAP Arena. Tickets kosten zwischen 15 und 42 Euro. Einlass ist um 18 Uhr.

Samstag, 3. März:

Heidelberg: Graffiti-Ausstellung in den "breidenbach studios"

Der Künstler Cédric Pintarelli alias Sweetuno stellt bei der „Graffiti Paintings“-Ausstellung der "breidenbach studios"seine Werke aus. Die Ausstellung wird am Samstag, 3. März, 19 Uhr, in der Hebelstraße 18 eröffnet. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist danach am 4. März von 14 bis 18 Uhr, am 7., 8. und 9. März jeweils von 16 bis 20 Uhr, am 10. März von 16 bis 22 Uhr und am 11. März von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Mannheim: „I Am Hardstyle“-Musikfestival in der Maimarkthalle

Das elektronische Musikfestival „I Am Hardstyle“ kommt wieder in die Maimarkthalle. Am Samstag, 3. März können Electro-Fans wieder zu knüppelharten, rasend schnellen Beats tanzen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet am nächsten Morgen um 6 Uhr. Tickets gibt’s im Vorverkauf ab 47,90 Euro und an der Abendkasse für 55 Euro. Hier geht's zum Artikel.

Mannheim: Handtaschen spenden für Frauen in Not

Der Frauenring startet am Samstag in Mannheim wieder seine Sammelaktion für Handtaschen. Frauen, aber auch Männer, können ausgediente Teile zur Sammelstelle in der Renzstraße bringen. Am Weltfrauentag, 8. März, werden sie Stücke auf dem Paradeplatz zugunsten der Prostituiertenberatungsstelle Amalie verkauft. Hier geht's zum Artikel.

Schriesheim: Straßenlauf beim Mathaisemarkt

Der Straßenlauf des TV startet auf dem Mathaisemarkt am Samstag, 3. März, ab 12.30 Uhr. Für jede Altersgruppegibt es einen eigenen Lauf. Anmelden können Läufer sich vor Ort bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start oder unter www.mathaisemarktlauf.de. Hier geht's zum Artikel.

Sonntag, 4. März:

Mannheim: „Winterlichter“ im Luisenpark - letzte Chance für Besucher

Noch am Sonntag, 4. März, besteht von 18 bis 21 Uhr die letzte Chance – dann werden die „Winterlichter“ im Luisenpark abgeschaltet und auch die Verlängerungsphase des faszinierenden Spektakels in Mannheims grüner Oase endet. Am Freitag und Samstag (2. und 3. März) können Besucher die "Winterlichter" bis 22 Uhr bestaunen. Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 4 Euro, Begünstigte und Jahreskarteninhaber bezahlen 6 Euro.

Mannheim: DVV-Pokalfinale 2018 in der SAP Arena

Das Volleyball-Highlight des Jahres findet am Sonntag, 4. März in der SAP Arena statt. Im DVV-Pokalfinale stehen sich zunächst um 13.45 Uhr die Männer des VFB Friedrichshafen und die Volleyball Bisons Brühl gegenüber. Ab 16.30 Uhr stehen sich dann die Frauen des VC Wiesbaden und der Dresdner SC gegenüber. Tickets kosten zwischen 15 und 44 Euro. Hier geht's zum Artikel.

Mannheim: Frederic Hormuth besucht die Klapsmühl‘

Mit seinem Programm „Halt die Klappe – wir müssen reden!“ hat Frederic Hormuth am Sonntag, 4. März, 18 Uhr, sein Gastspiel in der Klapsmühl’. Der Kabbarettist spricht über Reichsbürger, Trump, Freihandelsabkommen und „Abendlandretter, die Angst haben, demnächst auf ihrem Lottoschein statt Kreuzen nur noch kleine Halbmonde machen zu dürfen“. Tickets kosten zwischen 12 und 17 Euro. Hier geht's zum Artikel.

Heidelberg: Ehemaliger Sonic-Youth-Gitarrist Lee Ranaldo im Karlstorbahnhof

Mit Sonic Youth schrieb er No-Wave-Geschichte und zelebrierte unkonventionelle Gitarrenklänge ebenso wie Noise-Rock und Avantgarde. Inzwischen ist Lee Ranaldo solo unterwegs, sein neues Album „Electric Trim“ stellt er am Sonntag, 4. März, 20 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg vor. Karten gibt‘s für 21 Euro plus Vorverkaufsgebühr oder 25 Euro an der Abendkasse. Hier geht's zum Artikel.

