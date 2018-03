Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige

Mannheim: „Zack! Bumm! Peng!“ im Kombinat

Im Kombinat gibt es am Freitag Musik von System Of A Down, Billy Talent, Rage Against The Machine, Dropkick Murphys und vielen anderen zu hören. Alternative-Fans werden hier glücklich gemacht. Eintritt ist frei, Beginn ist um 22 Uhr.

Samstag, 10. März

Mannheim: Kraftklub spielen in der Maimarkthalle

Die Chemnitzer Rockrapper Kraftklub um Frontmann Felix Brummer spielen ab 20 Uhr in der Mannheimer Maimarkthalle. Für das Konzert von Brummer und Co. gibt es nur noch Restkarten an der Abendkasse (37 Euro). Sie öffnet zur Einlasszeit ab 18 Uhr. Da am selben Abend Peter Maffay in der SAP Arena spielt, rät der Veranstalter BB Promotion, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, die in erhöhter Frequenz fahren. Hier geht's zum Artikel.

Mannheim: Samy Deluxe in „The Box“

Mannheim. Samy Deluxe tritt am Samstag in „The Box “ auf. Grund für den Auftritt: Vor ziemlich genau einem Jahr wurde das „Trendhaus“ zu „The Box“ umgestaltet. Dazu hat sich der Concept-Store gemeinsam mit seinen Marken nicht nur mehrere Aktionen überlegt, sondern auch in Kooperation mit dem privaten Radiosender BigFm eine große Party auf die Beine gestellt. In der Bar Onyx, O6, lassen sie ab 21 Uhr die Korken knallen. Karten gibt es im Erdgeschoss des Geschäfts für 15 Euro. Hier geht's zum Artikel.

Mannheim: Abdelkarim im Capitol

Das Multitalent Abdelkarim kommt am Samstag, 10. März, 20 Uhr, ins Mannheimer Capitol. Der Komiker und Moderator ist bekannt aus der ZDF-„heute show“ und seiner eigenen Sendung „StandUpMigranten“. Das aktuelle Bühnenprogramm „Der Staatsfreund Nr. 1“ thematisiert Abdelkarims Identitätsprobleme. Sonst spricht er über Jugendkultur und seine Heimat: Bielefeld. Tickets gibt`s ab 29,40 Euro unter eventim.de oder 0621/33 67 333. Hier geht's zum Artikel.

Mannheim: SV Waldhof gegen Astoria Walldorf

Nach dem 4:0-Sieg gegen Wormatia Worms geht es an diesem Wochenende für den SV Waldhof gegen den FC Astoria Walldorf. Am 28. Spieltag der Regionalliga Südwest treffen die beiden Mannschaften im Carl-Benz-Stadion aufeinander. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Sonntag, 11. März

Mannheim: Shahak Shapira kommt in die Alte Feuerwache

Mannheim. Der deutsch-israelische Satiriker und Künstler Shahak Shapira kommt von Berlin in die Quadratestadt. Shapira tritt am Sonntag, 11. März, um 20 Uhr in der Alten Feuerwache Mannheim auf. Dort trägt er aus seinem neuen Bühnenprogramm „German Humor“ vor, in dem er Popkultur ebenso wie die deutsche Leitkultur aufs Korn nimmt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Karten gibt`s unter altefeuerwache.com ab 22 Euro zuzüglich Gebühren. An der Abendkasse kosten die Tickets 27 Euro. Hier geht's zum Artikel.

Mannheim: „Stadt, Wand, Kunst“ – Streetart-Stadtführung

Mannheim. „Stadt, Wand, Kunst – Street Art in Mannheim“ heißt die neue Stadtführung, die am Sonntag, 11. März, durch Mannheims gleichnamige Street Art Galerie führt. An verschiedenen Standorten der Stadt sind 16 „Murals“ – wie die großformatigen Wandgemälde genannt werden – entstanden. 13 „Murals“ können noch bewundert werden, sieben in den Quadraten. Los geht es um 14 Uhr am Wandgemälde in F 6, 1-5. Der Preis für die Tour beträgt 6 Euro. Hier geht's zum Artikel.

Heidelberg: Sommertagszug zieht durch die Altstadt

Heidelberg. „Strih, Strah, Stroh, der Sommerdag is do“: So erklingt es wieder am kommenden Wochenende, wenn Scharen von Kindern mit ihren Eltern am Sonntag, 11. März, beim zentralen Heidelberger Sommertagszug durch die Altstadt wandern. Von der St.-Anna-Gasse aus bewegt sich der bunte Tross ab 15 Uhr durch die Hauptstraße bis zum Marktplatz. Liselotte von der Pfalz (verkörpert von Diana Härle) führt das heitere Treiben traditionell an, denn, so der historische Hintergrund: Die Kurfürsten-Tochter beschenkte einst selbst die Heidelberger Kinder beim Sommertagszug. Hier geht's zum Artikel.