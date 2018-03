Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige

Michael Flatley machte das Tanzspektakel „Lord of the Dance“ weltberühmt, inzwischen schickt er das irische Original als Regisseur und Choreograph auf die Bühnen in der ganzen Welt. Am Freitag um 20 Uhr ist die Stepp-Show mit dem Namen „Dangerous Games“ im Rosengarten. Ticket’s gibt ab 57,75 Euro zuzüglich Gebühren. Hier geht’s zum Artikel.

Mannheim: SV Waldhof gegen Eintracht Stadtallendorf

Der SV Waldhof trifft im Carl-Benz-Stadion um 19.30 Uhr auf die Eintracht Stadtallendorf. Gegen den Dorfclub aus Mittelhessen ist ein Sieg absolute Pflicht, wenn die Mannheimer im Kampf um Relegationsplatz zwei der Regionalliga Südwest nicht ins Hintertreffen geraten wollen. Hier geht’s zum Artikel.

Samstag, 24. März

Neustadt: Gimmeldinger Mandelblütenfest am Wochenende

Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. März, wird das Gimmeldinger Mandelblütenfest in dem Neustadter Ortsteil gefeiert. 35 Ausschankstellen und mehr als 60 Aussteller von Kunsthandwerk bis Bioprodukten erwarten die Gäste. Traditionell haben einige Ausschankstellen bereits am Freitag geöffnet. Offiziell eröffnet wird das Fest dann am Samstag um 14 Uhr an Treppe der Ortsverwaltung auf dem Kirchplatz. Weitere Infos gibt’s unter mandelbluetenfest.de. Hier geht’s zum Artikel.

Mannheim: 90er-Jahre-Rave-Reihe „Retroactive“ im Maimartclub

Mit der dritten Auflage der 90s Rave-Reihe „Retroactive“ lockt der Mannheimer Radiosender Sunshine Live am Samstag, 24. März, die Partycrowd in den Maimarktclub. Es geht zurück in die Zeit, in der in den Clubs bei elektronischer Tanzmusik tagelang gefeiert wurde. Los geht es um 21 Uhr, der Einlass ist um 20 Uhr. Tickets kosten 25 Euro zuzüglich Gebühren. Hier geht‘s zum Artikel.

Heidelberg: Garden City Movement aus Israel am Karsltorbahnhof

Aus Tel Aviv kommt die Electro-Pop-Formation Garden City Movement, die am Samstag im Karlstorbahnhof Station macht. Die drei Bandmitglieder produzieren sanfte, hypnotische Beats bis hin zu sehr bass-lastigen Tracks. Einlass ist um 20 Uhr. Tickets gibt’s ab 17 Euro plus Gebühren unter www.karlstorbahnhof.de.

Mannheim: „Schlagernacht des Jahres“ in der SAP Arena

Sie steht wieder an in der SAP Arena in Mannheim: die „Schlagernacht des Jahres“. Am Samstag, 24. März, wollen unter anderem Marianne Rosenberg, Thomas Anders und Vanessa Mai wieder ein großes Musikfest für alle Generationen feiern. Neben den Schlagerstars will auch Mickie Krause für gute Laune und Ballermann-Atmosphäre sorgen. Außerdem sind Anna-Maria Zimmermann, Nik P., Fantasy und voXXclub bestätigt. Los geht es um 18 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Tickets gibt’s ab 49 Euro zuzüglich Gebühren. Hier geht’s zum Artikel.

Sonntag, 25. März

Mannheim: Auf der Waldrennbahn beginnt die Jubiläumssaison

Auf der Seckenheimer Waldrennbahn beginnt mit dem VR-Bank-Renntag am Sonntag, 25. März ab 13 Uhr die Turfsaison in Mannheim – und es ist eine besondere Saison. Im April feiert der Badische Rennverein sein 150-jähriges Bestehen. Gefeiert wird das jedoch erst im April. An diesem Sonntag werden sieben Rennen auf dem Geläuf der Waldrennbahn ausgetragen, wofür die Besitzer und Trainer bisher insgesamt 72 Pferde genannt haben. Um 13 Uhr ist Einlass. Tickets kosten 8 Euro. Weitere Infos unter badischer-rennverein.de. Hier geht’s zum Artikel.

Mannheim: Kicks ’n Sticks jazzen mit Christoph Mudrich

Big-Band-Jazz mit der Band Kicks ’n Sticks gibt es am Sonntag, 25. März, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache. Gast ist der Saarbrücker Pianist Christoph Mudrich, der die Profi-Jazzer mit seinen Arrenagements gekonnt in Szene zu setzen vermag. Tickets kosten im Vorverkauf 10 Euro (zuzüglich Gebühren) und an der Abendkasse 13 Euro. Schüler und Studenten zahlen 7 Euro an der Abendkasse.

Bensheim: Irish Spring Festival im Parktheater

Seinen Tourabschluss feiert das Irish Spring Festival am Sonntag, 25. März, 19 Uhr, im Bensheimer Parktheater. Bei diesem Festival für irische Folk-Music sind Cassie und Maggie MacDonald sowie die Bands High Time und Ríanta zu hören. Mit traditionellen Jigs, Reels und Hornpipes, Gesangsballaden und modernem Folk-Pop will das Festival den Winter-Blues vertreiben. Karten gibt’s ab 29,90 Euro unter 06251/2332 oder an der Abendkasse für 32 Euro. Hier geht’s zum Artikel.

Weitere Veranstaltungen gibt's im Morgen Magazin oder hier.