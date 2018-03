Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige

Heidelberg: Führungen im Schloss

Heidelberg. Im Heidelberger Schloss finden am Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag öffentliche Führungen statt. Außerdem stehen Führungen zu speziellen Themen auf dem Programm. Den Auftakt bildet in Heidelberg am Freitag um 14.30 Uhr der Rundgang „Es fehlte nicht, was feiner Lebensart entspricht“. Mehr Infos gibt es unter schloss-heidelberg.de.

Samstag, 31. März

Speyer: 438. Frühjahrsmesse startet

Buntes Jahrmarkttreiben für die ganze Familie herrscht auf dem Speyerer Festplatz, wenn die Domstadt von Samstag, 31. März bis Sonntag, 15. April ihre 438. Frühjahrsmesse ausrichtet. Die offizielle Festeröffnung durch Beigeordnete Stefanie Seiler mitsamt dem Fassbieranstich findet um 18.30 Uhr im Biergarten der Familie Lemke statt. Hier geht’s zum Artikel.

Mannheim: „Smallband Festival“ im Jungbusch

Das „Smallband Festival“ zieht sich am Samstag über die ganze Jungbuschstraße. Was der Name schon andeutet, spiegelt sich natürlich im Line-Up wider: Hier werden kleine Bands gefördert. Mit dabei: Die Darmstädter Formation New York Wannabes in der Nummer 6. Im Artclub Stümpfe wird die britische Akustik-Sängerin Hana Maria Piranha einheizen. The Blues Against Youth sind in der Harbour Bar vertreten. Auch Leo Grande aus Berlin und The Low Ranger aus Italien geben an diesem Abend ihre Sounds zum Besten. Der Eintritt ist in jeder Bar frei. Weiter Infos unter facebook.com/dermannheimkult. Hier geht’s zum Artikel

Mannheim: Schwarzlicht im Soho

Am Samstag wird im Soho mit Schwarzlicht gefeiert. Musikalisch wird es ebenfalls bunt: One-Hit-Wonder, Jugendsünden und Evergreens. An diesem Abend gibt es keine Grenzen. Der Eintritt liegt bei 6 Euro. Los geht’s um 23 Uhr.

Mannheim: Adler Mannheim gegen München in der SAP Arena

Die Adler Mannheim treffen ihre Münchner Rivalen beim zweiten Spiel des DEL-Play-off- Halbfinales in der heimischen SAP Arena. Das Spiel gegen den EHC Red Bull München startet um 18:45 Uhr. Es ist das zweite von maximal sieben Spielen. Um ins Finale einzuziehen, sind vier Siege nötig. Zum ersten Spiel empfängt der EHC Red Bull am Donnerstag die Mannheimer in München.

Sonntag, 1. April

Mannheim: Osterhase in den Stadtparks

An Ostersonntag und -montag steigt im Luisenpark und im Herzogenriedpark jeweils ab 14 Uhr der traditionelle Oster-Familien-Spaß. Das hoppelnde Nagetier wird in beiden Parks vor dem bunt geschmückten Osterexpress tolle Fotos mit den Kindern machen und gleichzeitig auch noch Süßigkeiten an die kleinen Gäste verteilen. Hier geht’s zum Artikel

Ludwigshafen: Schützengesellschaft lädt zum Oster-Schießen

Zum traditionellen Ostereier-Schießen lädt die Schützengesellschaft 1851 Ludwigshafen am Sonntag und Montag, 1. und 2. April, jeweils von 9 bis 17 Uhr auf ihr Gelände an der Speyerer Straße 217 ein. Angeboten wird das Schießen mit Winchester, Revolver, Luftpistole, Luftgewehr und Bogen. Weitere Informationen unter: sg1851lu.de Hier geht’s zum Artikel

Heidelberg: „I Love HD – Ostersonntagspezial“

Das „I Love HD – Ostersonntagspezial“ steht vor der Ziegler-Tür. An den Plattenspielern versammeln sich ab 21 Uhr die Herrn Beat Shit, Benjibaby und mehr. Los geht’s um 21 Uhr.

Mannheim: Rhein-Neckar Löwen in der SAP Arena

Die Rhein-Neckar Löwen treffen am Sonntag in der Handball Champions League auf PGE Vive Kielce. Einlass in der SAP Arena ist ab 17.30 Uhr, los geht das Achtelfinalspiel dann um 19 Uhr.

