Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Ludwigshafen, Worms und Neustadt: Verkaufsoffener Sonntag lockt zum Shoppen

Die Geschäfte und Einkaufscenter in der Ludwigshafener Innenstadt bieten am 8. April, 13 bis 18 Uhr, die Möglichkeit zu einem sonntäglichen Shopping-Bummel. "Beim Verkaufsoffenen Sonntag ist das Schöne, dass sich die Kunden für den Einkaufsbummel richtig Zeit lassen können", sagt Michael Cordier, Geschäftführer des Marketing-Vereins. Zum Flanieren durch die frühlingshaft geschmückte Innenstadt lädt auch das Aktionswochenende „Worms blüht auf“ am Samstag und Sonntag, 7. und 8. April, ein. Dazu gehört ein verkaufsoffener Sonntag am 8. April, an dem die Einzelhändler mit der neuesten Frühjahrsmode und über einem Dutzend Rabattaktionen werben. Ebenso sind in Neustadt an der Weinstraße am 8. April viele Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet und warten mit Sonder- und Rabattaktionen für die Besucher auf. Hier geht's zum Artikel.