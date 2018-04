Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige

Freitag, 20. April

Mannheim: Jetztmusik-Festival in der Innenstadt

Neben neuen Spielräumen hat das Jetztmusik-Festival in Mannheim vom 20. bis 28. April wieder ein vielfältiges Programm zu bieten, das Einblicke in die zeitgenössische Musik, Clubkultur und Videokunst in all ihren Facetten gibt. Am Freitag präsentiert ab 19 Uhr das Label Public Possession seinen Katalog 01 in einer Ausstellung im Port 25; Konrad Wehrmeister ist ab 22.30 Uhr mit seinen hypnotischen Groove-Mixes live zu hören. Der Eintritt ist frei. Perkussionistin Midori Takada tritt ab 21 Uhr im Eintanzhaus auf (20,80 Euro). Marvin & Valentino vom Label Public Possession sind ab 23 Uhr in der Kurzbar zu hören. Ticket’s gibt’s unter jetztmusikfestival.de. Hier geht’s zum Programm. Hier geht’s zum Artikel.

Mannheim: Emmi & Willnowski im Capitol

Emmi & Willnowsky ist eines von Deutschlands erfolgreichsten Comedy-Duos und kommt am Freitag ins Mannheimer Capitol. Seit 21 Jahren stehen beide gemeinsam auf der Bühne, um ihre Hassliebe zu feiern, wie sie sonst nur Paul McCartney und Heather Mills gut zu Gesicht stand. 23 oder 25 Euro kostet ein Ticket für den pointenreichen Spaß. Hier geht's zum Artikel.



Weisenheim am Sand: Frühlingsfest startet

Genussvoll gefeiert wird am Wochenende beim Frühlingsfest in Weisenheim am Sand, das von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. April, zu einem Besuch in dem für seinen Obst- und Weinanbau bekannten Ort einlädt. „Offene Türen im ganzen Ort“ laden die Besucher am Sonntag von 13 bis 18 Uhr dazu ein, Gewerbe, Weingüter und den Obst- und Spargelanbau in Weisenheim zu entdecken und zu genießen. Nur am Sonntag ist außerdem das Weingut-Gästehaus-Weinstube Schubar geöffnet, das Pfälzer Spezialitäten, Wein, Sekte und Seccos serviert. Hier geht's zum Artikel. Hier geht's zum Programm.

Samstag, 21. April

Mannheim: 30 Jahre Radio Regenbogen Jubiläumsparty in der SAP Arena

Der Rundfunksender Radio Regenbogen wird 30 und nimmt das zum Anlass, um ab 19.30 Uhr in der SAP Arena eine Jubiläumsparty zu schmeißen. Mit dabei sind neben Lokalmatador Xavier Naidoo noch Max Giesinger, Amy Macdonald, Paul Young, Michael Patrick Kelly, Stefanie Heinzmann, Lou Bega und mehr. Zeitgleich findet eine weitere Radio-Regenbogen-Party in der dm-Arena Karlsruhe statt. Die Künstler treten abwechselnd in beiden Hallen auf und werden in Live-Übertragungen zu sehen sein. Tickets gibt’s für 38,65 Euro. Eine Abendkasse wird es nicht geben, der Ticketshop der SAP Arena verkauft jedoch am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr Restkarten. Hier geht’s zum Artikel.



Mannheim: Gebrauchtradmarkt am Hauptbahnhof

Gebrauchte Fahrräder kaufen oder verkaufen – das ist am Samstag, 21. April, an der Fahrradstation am Mannheimer Hauptbahnhof möglich. Bereits zum 52. Mal findet dort der Gebrauchtradmarkt statt. Auch Privatpersonen können ihren Drahtesel loswerden. Eine Anmeldung vorher ist nicht nötig. Der Markt geht von 10 bis 12 Uhr. Hier geht's zum Artikel.



Bensheim: Wolf Maahn im Musiktheater Rex

„Live & Seele“ heißt die aktuelle Tour von Wolf Maahn, benannt nach seinem Livealbum von 2017. Am Samstag, 21. April, 20.30 Uhr, führt sie ihn ins Musiktheater Rex nach Bensheim. Maahn stand schon mit Größen wie Bob Dylan und Bob Marley auf der Bühne. Tickets gibts für 28,50 Euro unter 06251/680199. Hier geht's zum Artikel.

Sonntag, 22. April

Heidelberg: SAS Halbmarathon

Rund 3500 Läufer werden am Sonntag beim SAS Halbmarathon der TSG 78 Heidelberg erwartet. Die vier Gruppen über 21,1 Kilometer starten ab 9.15 Uhr, der HPK Dr. Natour Bambini-Lauf (Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2012) über 1,2 Kilometer beginnt um 9.45 Uhr und der Henkel Team-Lauf (Läufer des Jahrgangs 2008 und älter) über 3,1 Kilometer um 10 Uhr. Start ist in der Friedrich-Ebert-Anlage, Höhe Peterskirche, das Ziel befindet am Uniplatz. Infos unter sashalbmarathon.tsg78-hd.de.

Mannheim: „Hannes und der Bürgermeister“ im Rosengarten

Mit ihrem neuen Programm „Des gibt’s bloß bei ons!“ kommen Albin Braig und Karlheinz Hartmann alias „Hannes und der Bürgermeister“ am Sonntag, 22. April, 19 Uhr, in den Rosengarten nach Mannheim. Gemeinsam nehmen sie erneut Politik und Gesellschaft aufs Korn, sticheln und stochern, poltern, rumpeln und amüsieren sich und ihr Publikum köstlich. Tickets gibt’s ab 39,50 Euro unter rosengarten-mannheim.de. Hier geht's zum Artikel.

Mannheim: Aktionstag „Helft den Pinguinen“ im Luisenpark

Der Aktionstag „Helft den Pinguinen “ macht am Sonntag anlässlich des Weltpinguintags im Mannheimer Luisenpark auf die Situation der vom Aussterben bedrohten Humboldt-Pinguine aufmerksam. Am Pinguinbecken gibt es kommentierte Fütterungen, Infos zu Hilfsprojekten und verschiedene Aktivitäten rund um die Tiere. Hier geht's zum Artikel.

