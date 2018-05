Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige



Samstag, 5. Mai

Maimarkt geht in die zweite Runde

Der 405. Mannheimer Maimarkt geht in die zweite Runde. Bis Dienstag, 8. Mai, warten rund 1400 Aussteller mit 20.000 Produkten sowie Verbrauchertipps und weiteren Dienstleistungen auf die Gäste. Am Samstag ist unter anderem Tag der Handwerksjunioren, am Sonntag kommt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum Frühschoppen des Kurpfälzer Mittelstandes ins Festzelt (10.30 Uhr).

Mannheimer Comedy Cup endet im Capitol

Bereits zum sechsten Mal wird er ausgetragen - und verspricht auch diesmal nicht weniger spannend zu werden. An einem Abend, der die Lachmuskeln der Besucher tüchtig trainieren soll, treten in den Kategorien Profi und Newcomer insgesamt zehn Künstler um die Gunst des Publikums (Profi) und der Jury (Newcomer) an. Das Finale steigt am Samstag um 20 Uhr im Mannheimer Capitol. Für die Veranstaltung sind noch Restkarten erhältlich. Weitere Infos in unserem Artikel.

Freestyle-Motocross bei der "Night of the Jumps" in der SAP Arena

Er ist gerade 20 Jahre alt - und könnte am Samstag bereits Europameister im Freestyle-Motocross werden: Luc Ackermann. Als erster deutscher FMX-Sportler gewann er im Februar einen WM-Lauf, nun könnte er sich gegen Remi Bizouard und seinen Erzivalen Maikel Melero durchsetzen. Auch eine Pit-Party mit Fotosession und ein "Highest-Air"-Contest werden geboten. Das Spektakel in der SAP Arena startet um 19 Uhr.

"Radkultur"-Tag in Heidelberg

Mit einer Radparade, kostenfreien Fahrrad-Checks und einer Gebrauchtradbörse macht der "Radkultur"-Tag am Samstag auf dem Universitätsplatz in Heidelberg auf sich aufmerksam. Von 12 bis 17 Uhr veranstaltet die gleichnamige Initiative das Event.

Anime-Festival "Hanami" in Ludwigshafen

Seit Jahren ist sie in der Stadt am Rhein Tradition - die "Hanami - Con meets Festival". Ehrenamtlich von Fans für Fans organisiert, werden am 5. und 6. Mai wieder tausend aufwendig kostümierte Besucher im Pfalzbau und der Innenstadt versammeln, um die Comic- und Anime-Kultur zu zelebrieren. Auch ein sogenannter "Cosplay"-Wettbewerb wird ausgetragen.

Schwetzingen feiert am Spargelsamstag großes Jubiläum

Seit 350 Jahren wird in Schwetzingen Spargel angebaut - und das will die Stadt tüchtig feiern. Mit zahllosen Angeboten in und um die Stadt wird von Kulinarik, über Kulturprogramm bis hin zur Party zwischen 10 Uhr und Mitternacht alles geboten, was das spargelliebende Herz begehrt.