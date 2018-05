Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige

Mannheim: Vanessa Mai mit Band im Rosengarten

Mit ihrem brandaktuellen Hitalbum „Regenbogen“ – und sicherlich auch der gefeierten Up-Tempo-Single „Nie wieder“ - gibt Schlagerstar Vanessa Mai am Donnerstag ein Konzert im Mannheimer Rosengarten. Mit ihrer Band will die 25-Jährige erneut eine große Show abliefern, bei der nicht nur eingefleischte Schlagerfans auf ihre Kosten kommen. Die Sängerin ist bekannt für ihre aufwendigen Konzertinszenierungen und setzt bei ihren Shows auf viel Licht, Technik und Entertainment. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Ausstellung „Die Gerade und die Krumme“ im Einraumhaus

Die Ausstellung „Die Gerade und die Krumme“ ist ab Donnerstag bis Sonntag, 17. Juni, im Einraumhaus am Alten Meßplatz zu sehen. Die Kuratoren zeigen Arbeiten der Künstler Dani Jakob und Florian Baudrexel. Die Malerin und der Bildhauer sind seit langer Zeit ein Paar und stellen ihre Werke nun gemeinsam aus. Dani Jakob beschäftigt sich seit ihrem Studium mit künstlerischen Techniken, die sich abseits der akademischen Traditionen entwickelt haben. Seit Ende der 1990er-Jahre setzt sich Baudrexel mit dem Thema Relief auseinander. Aus dieser Arbeit entstanden seit 2004 großformatige Arbeiten aus Pappe. Hier geht es zum Artikel.

Freitag, 18. Mai

Mannheim: Space Nights mit Jazz, Pop und Elektro

Die Space-Jazz-Nights-Reihe bringt am Freitag, 20 Uhr, die Formation VokalTaPete ins Mannheimer Planetarium: Michael Herberger am Klavier, Yvonne Betz am Mikrofon und Thomas Siffling an der Trompete. Gemeinsam vereinen sie Elemente aus Jazz und Pop, präsentiert mit viel Leidenschaft und Energie, zumal sich auch elektronische Anklänge in die Arrangements einschleichen sollen. Die Titel stammen aus dem Produktions-Schatz Herbergers; Siffling steuert den Flow seiner aktuellen Projekte bei. Zu den Klängen gesellen sich atmosphärisch die Bilder des Sternenhimmels in der Kuppel des Planetariums. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Paul Panzer im Rosengarten

Eigentlich ist er ein „Glücksritter“, der Paul Panzer, erfolgreich auf der Bühne, zweimal mit dem deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Und trotzdem ist er zurzeit „vom Pech verfolgt“. So heißt das aktuelle Programm des Comedians, mit dem er am Freitag, 20 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten kommt. Hier geht es zum Artikel.

Hockenheim: Porsche Sports Cup bringt Rennaction auf Hockenheimring

Was hat der Porsche Sports Cup Deutschland mit der DTM gemeinsam? Er bringt gleich zwei Mal Motorsport an den Hockenheimring – das erste Mal von Freitag bis Sonntag, 20. Mai, an. Das Teilnehmerfeld des Porsche Sports Cup besteht aus bekannten Rennfahrern mit langjähriger Erfahrung im Motorsport, doch auch ehrgeizige Nachwuchstalente kämpfen um die Positionen. Hier geht es zum Artikel.

Samstag, 19. Mai

Mannheim: Alle vier Freibäder öffnen am Samstag

Der Sprung ins kühle Nass – manch einer hat sich bei den Temperaturen in den vergangenen Tagen schon danach gesehnt. Am Samstag ist es nun endlich so weit, die Freibäder in Mannheim öffnen ihre Tore – und Sprungtürme. Das Herzogenriedbad, das größte Bad der Quadratestadt, und das Carl-Benz-Bad, das Parkschwimmbad Rheinau und das Freibad Sandhofen laden ab dem Wochenende täglich zum Schwimmen, Planschen und Sonnen ein. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Stadtführungen durch Jungbusch und Planken

Zu Fuß geht es am Samstag um 17.30 Uhr in das kreative „multi-kulti“-Viertel Jungbusch. Früher Arbeiterquartier, heute Kreativhotspot lässt sich die Entwicklung von Tradition zur modernen Subkultur erkennen. Die Popakademie, das Kreativitätszentrum C-Hub und Studentenwohnheime reihen sich an Moscheen, Bars und Kneipen. Treffpunkt ist die Teufelsbrücke an der Verlängerten Jungbuschstraße. Bei der Führung um 14.30 Uhr gibt es Mannheim eher klassisch zu erleben. Vom Eingang der Schlosskirche am Barockschloss geht es in das Zentrum der Stadt – in die Quadrate. Von den „Planken“dort führen Abstecher zu Monumenten und Denkmälern, die aus der Vergangenheit der Stadt erzählen. Hier geht es zum Artikel.

Ludwigshafen: Ausstellung „Thomas Scheibitz – Masterplan\kino“ im Wilhelm Hack-Museum

Warum sich Abstraktes und Konkretes gar nicht ausschließen, sondern vielmehr gut zusammenwirken können, zeigt die neue Ausstellung „Thomas Scheibitz – Masterplan\kino“ im Wilhelm Hack-Museum in Ludwigshafen. Von Samstag, 19. Mai, bis Sonntag 12. August, sind Exponate des Berliner Malers und Bildhauers Thomas Scheibitz zu sehen. Mit mehr als 80 Werken ist die Schau eine der umfangreichsten Präsentationen, die der in Radeberg geborenen Künstler in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. Hier geht es zum Artikel.

Sonntag, 20. Mai

Mannheim: Street Food Event im Herzogenriedpark

Essen, in einem Fahrzeug zubereitet und serviert inmitten von grünen Bäumen und zwitschernden Vögeln. Das gibt es am Wochenende, 19. und 20. Mai beim Street Food Event im Herzogenriedpark. Die internationalen Gerichte kommen von der Straße direkt ins Grüne. Am Samstag fahren die Street-Food-Trucks von 11 Uhr bis 22 Uhr vor. Am Sonntag kann von 11 Uhr bis 19 Uhr geschlemmt werden. Hier geht es zum Artikel.

Heidelberg: DJ Gourski mit Dubbing Panda und Malte Montana in Halle 02

Kreativen Drum ’n’ Bass Beats bringt DJ Gourski am Sonntag nach Heidelberg in die Halle 02. Das Multitalent aus Köln spielte neben Auftritten in ganz Deutschland schon auf Festivals wie Nature One oder beim World Club Dome. Mit seinen genreübergreifenden Titeln und außergewöhnlichen Tonaufnahmen wird er unter dem Motto „Going Nuts“ das Publikum zum Tanzen bringen. Unterstützung bekommt er von den DJs Dubbing Panda und Malte Montana. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Tag der Offenen Tür bei Freilichtbühne und Zimmertheater

Einen Blick hinter die Kulissen der Freilichtbühne und des Zimmertheaters können die Gäste am Sonntag werfen. Die ehrenamtlichen Mitwirkenden laden ab 11 Uhr zum Parkfest und zum Tag der offenen Tür ein. Kinder können beispielsweise auf der Hüpfburg, in der Spielestraße, beim Schminken und mit Ballonkünstler Andreas Knecht Spaß haben. Für die Erwachsenen gibt es eine Bilderpräsentation, die auf 105 Jahre der Freilichtbühne zurückblickt. Hier geht es zum Artikel.

