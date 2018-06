Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige

Ludwigshafen: Das Pfalztheater Kaiserslautern gastiert mit „El Gato Montés“ im Pfalzbau

Die gleichnamige Geschichte der schönen Soleá, die zwischen zwei Männern steht, bringt das Pfalztheater Kaiserslautern am Donnerstag, 21. Juni, auf die Bühne des Ludwigshafener Pfalzbaus. Bei der Inszenierung der Oper „El Gato Montés“ des spanischen Komponisten Penella Moreno verwandelt das Ensemble die Bühne in ein großes Stadion. Eine weitere Aufführung ist für Sonntag, 24. Juni, agesetzt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Für den Artikel dem Link folgen.

Ludwigshafen: Die regionale All-Starband Cobody tritt im Kulturzentrum das Haus auf

Ein Konzert des Trios Cobody ist am Donnerstag, 21. Juni, 20 Uhr, im Kulturzentrum das Haus in Ludwigshafen zu hören. Wenn die drei, den Musketieren gleich, gemeinsame Sache machen, sind Anspruch, Qualität und Musikgenuss hinlänglich garantiert. Da dürfen sich nicht nur Jazz-Fans auf einen besonderen Abend freuen. Hier klicken für den Artikel.

Ludwigshafen: Voreröffnung des 26. Stadtfestes mit klassischer Musik

Die Voreröffnung des Festes bestreitet am Donnerstag, 21. Juni, 20.30 Uhr, das Sparkassen-Klassik-Open-Air mit den Orchester der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz auf dem Berliner Platz. Musiker der Mannheimer Popakademie und Sänger des Mannheimer Capitol-Ensembles unterstützen das „Colours of Freedom“-Programm, bei dem Pe Werner, Roberta Valentini und Alex Melcher als Stargäste mitwirken. Zum Artikel geht es hier entlang.

Freitag, 22. Juni

Mannheim: Lange Nacht der Märchen

Das Märchenhaus lädt am Freitag, 22. Juni, zur langen Nacht der Märchen ein. Der »Märchenhaus Erzählerkreis« und Angelika Schmucker erzählen ab 19 Uhr Märchen und Schwänke aus dem schönen Italien. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Wortgewaltige Häkelkunst

Die Galerie Döbele zeigt mit „Von wegen bla bla: Die Macht der Worte“ zwischen dem 23. Juni und dem 28. Juli Werke von Barbara Reck-Irmler. Die Ausstellung eröffnet am Freitag, 22. Juni, um 19 Uhr mit einer Vernissage, bei der die Künstlerin ihre Werke präsentieren wird. Das scheinbar aus der Zeit gefallene Medium erinnert dabei keineswegs an Omas Tischdecke, wo weder Anfang noch Ende zu erkennen sind, sondern erscheint nüchtern, präzise und modern. Den Artikel gibt es hier zu lesen.

Speyer: Doppelkonzert von James Blood Ulmer und Lucia Cadotsch

Einen Abend voller elektrisierender Spannung verspricht das Eröffnungskonzert von Palatia Jazz am Freitag, 22. Juni, in der Gedächtniskirche Speyer. Dort sind zwei Ensembles zu erleben, wie sie gegensätzlicher kaum sein könnten. Um 19.30 Uhr steht zunächst die junge Schweizer Sängerin Lucia Cadotsch mit einem hochkarätig besetzten Kammermusik-Trio auf der Bühne des Gotteshauses. Um 21 Uhr folgt der Altmeister James Blood Ulmer, ein Virtuose auf der Bluesgitarre, im Duo mit dem Mundharmonikaspieler David A. Barnes. Für den Artikel hier klicken.

Ludwigshafen: Tim Bendzko beim Stadtfest Headliner am Berliner Platz

Am Freitag tritt der erfolgreiche Popsänger Tim Bendzko um 22.15 Uhr als Top-Act des Abendprogramms auf der BASF-Bühne am Berliner Platz auf. Zuvor entern um 20 Uhr noch der britische Sänger Tom Gregory und der Comedian Markus Krebs die Bühne. Den Artikel gibt es hier.

Samstag, 23. Juni

Sinsheim: 29. Internationales Spur-1-Treffen im Technik Museum

Freunde der Modelleisenbahn kommen am Wochenende im Sinsheimer Technikmuseum voll auf ihre Kosten. Immerhin gibt sich die „Königsklasse der Modelleisenbahnen“ am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, die Ehre, und lädt jeweils ab 9 Uhr zum 29. Internationalen Spur-1-Treffen ein. Mehr als 90 Aussteller, Vereine, Hersteller und Zubehör-Lieferanten aus ganz Europa werden erwartet. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Afrikanische Musik, Tanz und Essen

Afrikanisches Kunsthandwerk und Speisen, nordafrikanische Mode sowie ghanaischer und eritreischer Tanz – am Samstag, 23. Juni, ist auf dem Alten Messplatz Afrikamarkt. Die Besucher können dort bummeln, sich informieren und diskutieren. Die Veranstaltung geht von 11 bis 22 Uhr. Zum Artikel geht es hier entlang.

Ludwigshafen: Felix Jaehn und Namika auf dem Stadfest am Berliner Platz

Am Samstag wird der bekannte DJ Felix Jaehn das Stadtfest am Berliner Platz auf der SWR3-Bühne in eine Partyzone verwandeln – ab 22 Uhr steht der Künstler an den Turntables. Zuvor eröffnet die Sängerin und Songschreiberin Namika um 18.45 Uhr den Konzertabend. Zwischendurch wird ab 20 Uhr das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden live gezeigt. Hier für den Artikel klicken.

Mannheim: Reggae, Dancehall und Urban Beats von Slin Rockaz und Yardstyle Sound

Jamaikanische Tanzmusik von der Band Slin Rockaz aus Mannheim und Yardstyle Sound aus Heilbronn tönt am Samstag, 23. Juni, aus den Musikboxen des Rude 7 in Mannheim. Zu Dancehall, Reggae und Urban Beats kann das Publikum bei der Veranstaltung „Maad Ting“ tanzen. Los geht's ab 23 Uhr. Den Artikel gibt es hier.

Sonntag, 24. Juni

Mannheim: Sternwarte geöffnet

Am Sonntag, 24. Juni, ist die Sternwarte von 11 bis 13 Uhr – bei freiem Eintritt – wieder einmal geöffnet. Mitglieder vom Aktionsbündnis „Alte Sternwarte“ machen ehrenamtlich die teils winzigen, verwinkelten und dann doch wieder großzügigen, lichtdurchfluteten Räume des achteckigen Baus zugänglich. Hier geht es zum Artikel.

Ludwigshafen: Kinderprogramm am Berliner Platz

Das vielseitige Kinderprogramm des „RitterspektakuLUm“ entführt seine Teilnehmer am Stadtfest-Sonntag von 12 Uhr bis 17 Uhr auf dem Berliner Platz ins Mittelalter. Mehrere Stationen mit vielen Mitmachangeboten ermöglichen persönliche Begegnungen mit der Welt der Ritter. Höhepunkt im Bühnenprogramm des Kinderfestes ist der Auftritt von Fernsehstar Volker Rosin, der bei seinem Mitmachkonzert unter dem Motto „Tanzfieber“ ab 14 Uhr zum Singen und Tanzen einlädt. Hier entlang zum Artikel.

Mannheim: Guns N' Roses auf dem Maimarktgelände

Erwartet werden 50 000 Fans, wenn Guns N' Roses am Sonntag, den 24. Juni, voraussichtlich um 19.30 Uhr auf dem Maimarktgelände auf der Bühne stehen werden. Als Vorbands haben sich Rival Sons und The Pink Slip angekündigt. Die Pforten öffnen bereits ab 14 Uhr. Kurzentschlosse werden laut Veranstalter auf jeden Fall an der Tageskasse noch an Tickets kommen. Diese gibt es ebenfalls ab 14 Uhr und für 100 Euro. Hier geht es zum Artikel.

