Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Mannheim: Schwindelfrei im Eintanzhaus

Schwindelfrei geht mit „Performing Privilege“ in die nächste Runde. Was sich als biennales Theaterfestival ausgibt, ist viel mehr als das: Von Donnerstag, den 28. Juni, bis Sonntag, den 1. Juli, wird rund um das Eintanzhaus in der Trinitatiskirche neben Theateraufführungen und Tanzperformances einiges geboten. Hier geht es zum Artikel.

Freitag, 29. Juni

Ladenburg: 14. Drachenbootrennen beginnt

Ein feuchtfröhliches Spektakel ganz besonderer Art können die Besucher des 14. Drachenbootrennens in Ladenburg von Freitag, 29. Juni, bis Sonntag, 1. Juli, erleben. Zu dem sportlichen Großereignis unter dem Motto „Drachen im Fluss“ trifft sich alljährlich eine Vielzahl von Paddlern in der Römerstadt, um ein Wochenende lang „den Neckar zum Schäumen zu bringen“, wie die Organisatoren auf ihrer Internetseite schreiben. Den Artikel gibt es hier zu lesen.

Weinheim: Laith Al-Deen beim Kultursommer im Weinheimer Schlosshof

Laith Al-Deen braucht nicht viel, um gute Stimmung zu machen. Der Sänger beherrscht alle Spielarten zwischen Pop und Blues, kann sein Publikum rocken und es soulig dahinschmelzen lassen. Am Freitag, 29. Juni, 19.30 Uhr, macht er auf seiner „Live Acoustic“-Tour einen Zwischenstopp im Schlosshof in Weinheim. Hier entlang zum Artikel.

Mannheim: Lieder aus dem Arbeitermilieu am Nationaltheater

Die russische Mezzosopranistin Maria Markina und der südafrikanische Pianist Robin Phillips beschäftigen sich im Musiksalon des Nationaltheaters Mannheim (NTM) am Freitag, 29. Juni, mit Liedern aus dem Arbeitermilieu. Unter anderem natürlich auch mit dem wohl bekanntesten Lied der Bewegung: die „Internationale“. Der Beginn ist um 20 Uhr in der Montagehalle des Werkhauses. Zum Artikel geht es hier entlang.

Mannheim: Frischer Elektro im Zimmer

Die DJs des frisch gegründeten Tech-House-Label Noisy Neighbours füllen am Freitag, 29. Juni, das Zimmer in Mannheim mit elektronischen Beats. Los geht es um 23 Uhr. Für das Mannheimer Label werden die markeneigenen Musiker Martin Occo, Dissolut und Seaside spielen. Hier geht es zum Artikel.

Samstag, 30. Juni

Edingen-Neckarhausen: Latin-Band Lightshy mit feurigen Rhytmen

Zum Auftakt der diesjährigen „Morgenjazz“-Saison des Mannheimer Morgen tritt die Wormser Latin-Band Lightshy am Samstag, den 30. Juni, von 11-14 Uhr auf dem Messplatz in Edingen-Neckarhausen auf. Tropische Stimmung garantiert. Der Eintritt ist frei. Hier geht es zum Artikel aus dem MoMa.

Heidelberg: „Karlstor-Bahnhofskino-Fest“ zeigt 24 Stunden Filme

24 Stunden „Bahnhofs-Kino-Filme“ nonstop können Cineasten von Samstag, 30. Juni, 19 Uhr, bis Sonntag, 1. Juli (offenes Ende) in Heidelberg erleben: Bei „Großer Bahnhof – das Karlstor-Bahnhofskino-Fest“ zeigt die Lichtspielstätte ununterbrochen Filme, die in Bahnhöfen oder Zügen spielen. Der Eintritt kostet für alle Filme einmalig fünf Euro. Hier gibt es den Artikel.

Schwetzingen: Musik und Vorführungen aus vielen Ländern im Schlossgarten

Der Schlossgarten ist am Samstag, 30. Juni, der Schauplatz für das Interkulturelle Fest. Bereits zum dritten Mal versammeln sich Kulturinitiativen aus vielen Ländern, die in der Kurpfalz aktiv sind, bei diesem Sommerfest im kurfürstlichen Park. Bei künstlerischen und sportlichen Vorführungen auf der Bühne des Open-Air-Geländes, gastronomischen Angeboten aus allen Erdteilen, einem reichen Kinderprogramm und freiem Eintritt werden viele Menschen im Schlossgarten erwartet. Hier geht es zum Artikel.

Sonntag, 1. Juli

Mannheim: Sorgentopf lädt an den Vogelstangsee

Die Benefizmatinee zugunsten des Wohltätigkeitsvereins Aktion Sorgentopf ist Kult auf der Vogelstang. Bereits zum 5. Mal findet das Freiluftfestival am Sonntag, 1. Juli, ab 11 Uhr am Oberen Vogel-stangsee statt. Unter dem Motto „Sommerklänge“ ertönen in gediegener Atmosphäre Melodien aus Oper, Operette, Musical, Rock und Pop. Zum Artikel geht es hier.

Mannheim: Street-Art in den Quadraten erkunden

Zwölf bunte Hauswände verstecken sich zwischen den sonst einfarbigen Fassaden Mannheims. Fünf der sogenannten „Murals“, also große Wandgemälde, werden bei der neuen Stadtführung „Stadt.Wand.Kunst – Street Art in Mannheim“ am Sonntag, 1. Juni, besichtigt. Die Stadtführung zu den Wänden in den Quadraten startet um 14 Uhr und dauert rund anderthalb Stunden. Der Treffpunkt ist am Wandgemälde in F 6, 1 bis 5. Die Teilnahme kostet sechs Euro Eintritt. Hier entlang zum Artikel.

Hockenheim: Madrigalchor und Kammerorchester musizieren in der Kirche St. Georg

Vom letzten Vertreter der Klassik, Johann Nepomuk Hummel, über einen der Wegbereiter der Romantik, Andreas Jakob Romberg, bis zu einem ihrer bedeutendsten Vertreter, Felix Mendelssohn-Bartholdy führt das gemeinsame Konzert des Madrigalchores und des Kammerorchesters Hockenheim am Sonntag, 1. Juli, 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Georg seine Zuhörer. Hier geht es zum Artikel.

Haßloch: Zweiter Renntag der Pferdesport-Saison

Die Faszination des Galopprennsports können die Gäste des zweiten Renntags der Saison am Sonntag, 1. Juli, beim Pfälzischen Rennverein Haßloch erleben.Von Pony- und Nachwuchsrennen über Amateur- und Araberrennen bis zum sportlichen Höhepunkt – der „Haßlocher Meile“ – haben die Veranstaltungen des Pfälzischen Rennvereins einen festen Platz im deutschen Turf-Kalender. Hier gibt es den Artikel.

Weitere Veranstaltungen gibt's im Morgen Magazin oder hier.