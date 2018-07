Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige

Speyer: Brezelfest vom 12. Bis 17. Juli

Mit dem Speyerer Brezelfest lädt das größte Volksfest am Oberrhein wieder von Donnerstag bis Dienstag, 12. bis 17. Juli, zu einem Besuch in der Domstadt ein. Neben mehr als 100 Schaustellern, Wirten, Fahrgeschäften und Verkaufsständen erwartet die Gäste hierbei ein vielfältiges Rahmen- und Unterhaltungsprogramm auf dem Festplatz. Mehr Infos gibt es hier.

Brühl: Klassik-Konzert am Kollersee

Die Stuttgarter Saloniker unter der Leitung von Patrick Siben werden am Donnerstag, 12. Juli, den Kollersee am Otterstädter Altrhein in eine Freiluft-Konzertarena verwandeln. Beginn des 3. Seenachtskonzerts ist um 19 Uhr, das Ende ist für 22 Uhr angesetzt. Zum Artikel geht es hier.

Freitag, 13. Juli

Heidelberg: „Laufen für die Krebsforschung“

„Laufen für die Krebsforschung“ heißt es beim 7. NCT-Benefizlauf, den das Nationale Centrum für Tumorforschung am Freitag, 13. Juli, in Heidelberg ausrichtet. Rund 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei der Veranstaltung erwartet, deren Erlös Krebsforschungsprojekten am NCT zugutekommen soll. Zur Wahl stehen für die Sportler der Rundenlauf über 2,7 Kilometer, eine Zehn-Kilometer-Strecke und die Halbmarathon-Distanz. Start ist auf dem Vorplatz der Zentralmensa (Im Neuenheimer Feld 304), der Halbmarathon und die Zehn-Kilometer-Strecke beginnen um 19 Uhr, der Rundenlauf um 19.15. Hier gibt es weitere Infos.

Heddesheim: SV Waldhof testet gegen die Fortuna

Im Rahmen der Saisonvorbereitung bestreitet der SV Waldhof sein fünftes Testspiel. Gegner ist der FV Fortuna Heddesheim 1911. Anpfiff im Sportgelände an der Ahornstraße ist um 19 Uhr.

Freinsheim: Stadtmauerfest beginnt – Buntes Musikprogramm bis Montag

Unweit der Deutschen Weinstraße gelegen, in Weinberge gebettet, bietet Freinsheim seinen Einwohnern und Gästen Ruhe und Gemütlichkeit, aber eben auch alles, was die traditionelle Freude am Feiern mit sich bringt. So beginnt am Freitag, 13. Juli, ab 19 Uhr das Stadtmauerfest mit einem bunten Musikprogramm in dessen Rahmen. Bis zum Montag, 16. Juli, gibt es jeden Tag etwas auf die Ohren. Das Programm und weitere Infos gibt es hier.

Mannheim: Justin Timberlake gibt Zusatzkonzert in der SAP Arena

Justin Timberlake ist derzeit auf seiner „The Man Of The Woods“-Tour so erfolgreich unterwegs, dass er unter anderem ein Zusatzkonzert in Mannheim gibt: Am Freitag, 13. Juli, 19.30 Uhr, kommt er in die SAP Arena. Der Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten unter 0621/18 19 03 33 oder dem SAP Arena Ticket Webshop für 101,65 bis 279 Euro (plus Gebühren). Zum Artikel geht es hier entlang.

Heddesheim: Kabarett und Livemusik am Dorfplatz

Unter dem Jubiläums-Motto „10 Jahre Dorfplatz“ steht das Dorfplatzfest, das von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Juli, in Heddesheim gefeiert wird. Bereits am Freitag startet die dreitägige Veranstaltung mit einem künstlerischen Leckerbissen: Kabarettist Franz Kain präsentiert ab 20 Uhr als Open-Air-Vorpremiere sein brandneues Programm „De Baby-Boom-Bu“. Einlass ist um 18.30 Uhr. Weitere Infos zum Jubiläum des Dorfplatzes gibt es hier.

Mannheim: The Calamity Cubes im Volksbad

„Trashicana“ – diesen Stilmix gibt es am Freitag, 13. Juli, 21 Uhr, im Alten Volksbad in Mannheim auf die Ohren. Dort stehen an diesem Abend The Calamity Cubes aus Kansas auf der Bühne. Das US-Trio verbindet Country, Folk und Blues (Americana eben) mit einer ordentlichen Portion trashiger Garagen-Ästhetik und Humor zu einer ganz eigenen Mischung. Zum Artikel.

Samstag, 14. Juli

Rhein-Neckar: 185 Oldtimer fahren bei ADAC Heidelberg Historic mit

Eine reizvolle Mischung aus Nostalgie und Fahrspaß verspricht die ADAC Heidelberg Historic, die ihre Teilnehmer am Freitag und Samstag, 13./14. Juli, auf einer rund 550 Kilometer langen Tour durch die Region führt. 185 auf Hochglanz polierte Oldtimer strahlen bei der Veranstaltung des ADAC Nordbaden um die Wette. Die Teams reisen aus ganz Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien an. Insgesamt fahren die Oldtimer durch mehr als 100 Gemeinden in der Region und werden vielerorts von einem bunten Rahmenprogramm begleitet. Hier entlang zum Artikel.

Heidelberg: 12. Landesfeuerwehrtag bietet von 14. bis 22. Juli buntes Programm

„Feuerwehr is coming home“ – die Feuerwehr kehrt heim, heißt es beim 12. Landesfeuerwehrtag, der von 14. bis 22. Juli in Heidelberg ausgerichtet wird. Von Vorführungen über Ausstellungen bis zu Konzerten und einem Feuerwehr-Erlebnispark reicht die vielfältige Bandbreite des Programms. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in Heidelberg statt, mit Schwerpunkten in der Altstadt und auf dem Airfield. Der Landesfeuerwehrtag startet am Samstag, 14. Juli, mit einer Präsentation historischer Feuerwehrfahrzeuge auf dem Kornmarkt in der Altstadt. Mehr zum 12. Landesfeuerwehrtag gibt es in diesem Artikel.

Mannheim: Schlossführungen für Kinder

Kinder ab zehn Jahren können am Samstag um 14.30 Uhr bei „Das Leben bei Hofe - Eine lebendige Kostümführung“ die Glanzzeiten des Barockschlosses erleben. Jüngere Besucher ab sechs Jahren können am Samstag um 14.30 Uhr bei „Aschenputtel lädt zum Maskenball ein“ funkelende Masken basteln und in fürstlichen Kostümen den höfischen Gruß üben oder Tanzschritte lernen. Der Eintritt kostet jeweils sechs Euro. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Wallstadter Kerwe rund um den Ortskern

„WM, Bier, Woschd und Woi – Do sin ma dabei!“ hat die Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV) als Motto für die Kerwe am Wochenende 14./15. Juli ausgegeben. Mehr Schausteller als im Vorjahr sind angekündigt. Am Samstag wartet auf die Besucher zudem die Band „Crush“, die im Festzelt für Stimmung sorgen wird. Am Sonntag geht es zum Früshoppen, wenn Ralf Siegel ab 11 Uhr die Meute einheizt. Ab 19 Uhr steigt dann die „Gardenparty“. In der Zwischenzeit bietet der Bund der Selbstständigen von 13 bis 18 Uhr einen Verkaufsoffenen Sonntag. Den Artikel gibt es hier.

Mannheim: Orgelmusik abseits des Fußballsommers

Die Christuskirche Mannheim schafft mit ihrem Musikprogramm ein Gegenangebot zum Public Viewing. Das Konzert „Abseits – Orgelmusik für Fußballmuffel“ am Samstag, 14. Juli, um 19 Uhr gleicht im Aufbau einem Fußballspiel – Elfmeterschießen und Meisterfeier mit Riesling und Rindswurst inklusive. Weitere Infos sind hier zu finden.

Ludwigshafen: Elektro von und mit Format:B im Loft

Das Produzentenduo Format:B ist ein Gewächs der Berliner Tech-House-Szene. Ihre ersten Schritte machten sie vor mehr als zehn Jahren, im Berliner Watergate Club. Dank der stetigen, internationalen Präsenz und des unverkennbaren Sounds, ist ihnen der Erfolg bis heute geblieben. Am Samstag, 14. Juli, kommt auch der Loft Club in Ludwigshafen ab 23 Uhr in den Genuss dieser träumerischen Sounds. Den Artikel gibt es hier zu lesen.

Sonntag, 15. Juli

Speyer: US-Car-Treffen im Technik Museum

Unter dem Titel „Corvette and Friends“ findet am Sonntag, 15. Juli, 9 bis 17 Uhr, das fünfte Corvette- und US-Car-Treffen des Technik Museums Speyer statt. Für Besucher ist das Treffen im Museumseintritt enthalten. Mehr dazu gibt es hier.

Mannheim: WM-Finale beim Public Viewing im Friedrichspark

Freier Eintritt, gute Stimmung und ein Dach über dem Kopf: Im alten Eisstadion am Friedrichspark endet mit der Übertragung des Finales das offizielle WM-Public Viewing der Stadt Mannheim. Noch ein letztes Mal können Mannheimer Fußballfans auf einer 36 Quadratmeter großen Leinwand Ball und Spieler verfolgen – und in bester Stimmung live miterleben, wer den WM-Pokal in den Moskauer Himmel halten wird. Zum Artikel.

