Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige

Mannheim: Historischer Zugang zu Mozart

Trotz der Namensänderung soll Mozart ja immer noch Mittelpunkt des Festivals Mannheimer Sommer (früher: Mannheimer Mozartsommer) sein. Deshalb steht die 2. Kammerakademie der Musikalischen Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim am Donnerstag, 19. Juli, um 20 Uhr im Opernhaus ganz im Zeichen des großen Österreichers. Und diesmal garantiert das Orchester „Überraschungen“, wie auf der Homepage zu lesen ist. Unter der Leitung des absoluten Alte-Musik-Spezialisten Hervé Niquet ist das aber auch sehr wahrscheinlich. Da sich auch die Solisten sehen lassen können, ist ein großer musikalischer Abend erwartbar: Trine Wilsberg Lund und Cornelia Zink übernehmen die beiden Sopranpartien und Christopher Diffey singt den Tenor. Zum Artikel.

Freitag, 20. Juli

Hockenheim: Formel-1-Rennwochenende startet mit dem 1. Freien Training

Die Königklasse des Motorsports gastiert an diesem Wochenende auf dem Hockenheimring. Neben einem vollgepackten Rahmenprogramm für die Fans drehen natürlich auch die Fahrer fleißig ihre Runden um die Strecke. Das 1. Freie Training für das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr) startet am Freitag, 20. Juli um 11 Uhr. Innerhalb der Stadt finden zudem viele Events für die Rennfans statt. Neben Konzerten am gesamten Wochendende, lädt die Stadt am Samstag auch auf die Fan-Meile im Zentrum ein. Für Kurzentschlossene gibt es auf der Internetseite des Veranstalters oder an der Tageskasse noch Restkarten. Weitere Informationen zum Programm rund um das Rennwochenende gib es im Artikel.

Ladenburg: Filmfestival „WaLa“ feiert Premiere in der Römerstadt

Oscar-Nominierte, Golden Globe-Gewinner und ein sehenswerter Beitrag von Hollywood-Star und UN-Flüchtlingsbotschafterin Angelina Jolie: Das 1. Internationale Filmfestival „WaLa“ in Ladenburg hat ab Freitag, 20. Juli, vier Tage lang an drei Spielorten in der Römerstadt einiges an Glanzlichtern zu bieten. Unter dem Motto „Auf der Suche nach der verlorenen Würde des Menschen“ erhellen hochdekorierte Beiträge mit Fokus auf Afghanistan Aspekte der weltweiten Flüchtlingskrise. Zur Eröffnung um 19.30 Uhr im Domhof (Hauptstraße 7) präsentiert Festivalleiter Hassan Nazeri den afghanischen Golden Globe-Gewinner Siddiq Barmak mit seinem Beitrag „Osama“. Weitere Informationen gibt es hier.

Mannheim: Erste „Custombike Summer Days“ auf dem Maimarktgelände

Erstmals treffen sich die Freunde der Motorradhochkultur zu den „Custombike Summer Days“ in Mannheim. Die große Motorradparty steigt von Freitag, 20. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, auf dem Maimarktgelände und ist eine Ergänzung zur jährlich stattfindenden Custombike-Show in Bad Salzuflen – der weltweit größten Messe für umgebaute Motorräder. Los geht es am Freitag um 12 Uhr. Das Programm der Motorradmesse mit Festivalcharakter gibt er hier.

Mannheim: Gesang, Street Dance und Ponyreiten beim Stadteilfest auf der Vogelstang

Am Wochenende wird auf der Vogelstang groß gefeiert. Bereits zum 35. Mal lädt der Gemeinnützige Bürgerverein zum Stadtteilfest vor der Freizeitstätte und rund um den Marktplatz am Freiberger Ring ein. Und wieder einmal ist es den Verantwortlichen gelungen, zahlreiche Vereine und Institutionen des Stadtteils mit ins Boot zu holen. Los geht’s am Freitag, 20. Juli ab 17.30 Uhr. Das Programm für das gesamte Wochenende ist hier zu finden.

Mannheim: Volles Programm zum Semesterfinale der Popakademie

Das Semester geht zu Ende, und die Mannheimer Popakademie hat wieder ein großes Konzert zum Abschluss geplant. Am Freitag, 20. Juli, 20.30 Uhr, steigt es in der Alten Feuerwache. Zu erleben sind zehn Auftritte mit Bands und Solokünstlern aus den aktuellen Studiengängen der Talentschmiede sowie – anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Popakademie – auch einige Musiker aus früheren Jahrgängen. Zum Artikel.

Worms: Auftakt der Nibelungen-Festspiele

Am Freitag, 20. Juli, um 20.30 Uhr, feiert die diesjährige Inszenierung „Siegfrieds Erben“ vor der imposanten Kulisse des Wormser Doms Premiere. Das Autorenduo Feridun Zaimoglu und Günter Senkel hat sich in diesem Jahr an die Nibelungensage herangewagt und für die Festspiele die Geschichte der Nibelungen fortgeschrieben. Die Autoren lassen ihre Geschichte dort beginnen, wo die bisherige Bearbeitung des deutschen Nationalepos’ durch den deutschen Dramatiker Friedrich Hebbel endet: einen Tag nach dem Gemetzel am Hofe des Hunnenkönigs Etzel. Abseits der Hauptbühne gibt es ein vielfältiges Programm. Mehr zu den Wormser Niebelungen-Festspielen, das bis zum 5. August angesetzt ist, ist im Artikel zu lesen.

Samstag, 21. Juli

Lampertheim: Elektrofestival „Tanz der Bässe“ am See

Beim Strandfestival „Tanz der Bässe“ können Besucher auch in diesem Jahr zu den elektronischen Sounds ausgewählter DJs tanzen. Die sommerliche Veranstaltung findet am Samstag, 21. Juli, von 11 bis 23 Uhr in den Biedensand-Bädern Lampertheim, Weidweg 21, statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen auf drei Bühnen 25 international bekannte „Disc Jockeys“. Darunter wird der spanische DJ Paco Osuna, Lexy & K Paul und Marek Hemmann vertreten sein. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Zweites Rhein-Neckar Genuss- und Gartenfest auf der Waldbrennbahn beginnt

Mit unzähligen neuen Ideen rund um Haus und Garten kommt am Wochenende das Genuss- und Gartenfest in die Rhein-Neckar-Region. Am Samstag, 21. Juli und Sonntag, 22. Juli, präsentieren rund 80 Aussteller aus sieben Nationen auf der Waldrennbahn in Seckenheim kulinarische Delikatessen und Spezialitäten, Garten-Accessoires und grünes Allerlei von blühenden Pflanzen bis zu Salaten und Samen. Zwischen 11 und 18 Uhr können Gäste ihre Liebe fürs Grüne auf dem über 10000 Quadratmeter großen Anwesen genießerisch mit Gleichgesinnten teilen. Ein Kinder- und Rahmenprogramm, sowie Workshops und Vorträge runden das vielfältige Angebot ab. Für weitere Informationen dem Link folgen.

Schwetzingen: Schloss in Flammen lockt wieder

Die Schwetzinger Sommerresidenz steht am Samstag, 21. Juli, im Mittelpunkt des Mannheimer Sommers. Geboten wird eine Opern-Gala des Nationaltheaters mit Orchester und Solisten. Es dirigiert Generalmusikdirektor Alexander Soddy die schönsten Kompositionen aus der Welt der Oper. Das die Veranstaltung krönende Abschlussfeuerwerk wird partiturgerecht angefeuert. Die Abendkasse mit Restkarten am Haupteingang öffnet um 17 Uhr. Zum Artikel.

Mannheim: Jugendbands messen sich im Rahmen des Wettbewerbs „KuK Rockt“

Beim finalen Konzert des Vereins „Pro bono - für Kunst und Kind e.V.“ (KuK) auf dem Münzplatz zwischen Q6/Q7 treten am Samstag, 21. Juli, sechs Bands gegeneinander an, um vor Publikum und einer fachkundigen Jury zu überzeugen. Den Mitgliedern der besten Band des Musikwettbewerbs „KuK Rockt“ winkt ein einwöchiger Singer-Songwriter-Kurs unter der Leitung des Profis Antonio Berardi, der unter anderem auch bereits Songs für die Söhne Mannheims komponiert hat und selbst Teil der fünfköpfigen Jury ist. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr mit einem Vorprogramm, eine Stunde später wird es für die teilnehmenden Bands ernst. Weitere Informationen gibt es hier.

Mannheim: Arkadenfest lädt zum sommerlichen Schlendern ein

Neuer Zeitpunkt, aber das gewohnte Flair soll bleiben – statt wie in den vergangenen Jahren im September findet das traditionsreiche Arkadenfest in diesem Jahr im Juli statt. Am Samstag, den 21. Juli begrüßt der ausrichtende Friedrichsplatz e.V. ab 18 Uhr zahlreiche Standbetreiber und Besucher, von der neuen Kunsthalle über den Friedrichsplatz bis zu den Arkaden und dem Rosengarten schlendern können. Höhepunkt des Festes wird wie auch in den vergangenen Jahren das musikalische Feuerwerk gegen 23 Uhr in der Grünanlage vor dem Wasserturm sein. Den Artikel gibt es hier zu lesen.

Kronau: Rhein-Neckar Löwen testen gegen TV Offenbach

Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen absolvieren im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung am Samstag, 21. Juli, ihr erstes Testspiel gegen den südpfälzischen Oberligisten TV Offenbach. Anwurf in der Mehrzweckhalle in Kronau ist um 19 Uhr. Am selben Tag findet der „Tag der Junglöwen“ statt. Ab 10 Uhr gibt es für die Fans rund um das Sportzentrum einiges zu erleben. So kommen die Profis beispielsweise zu einer Autogrammstunde zusammen, zudem gibt es mehrere Jugendspiele zu sehen. Weitere Informationen auf der Vereinshomepage der Löwen.

Mannheim: Schöne Mannheims stellen neues Album zum Auftakt der „Seebühnenzauber“-Konzertreihe vor

Eine originelle Mischung aus Humor und Musik gibt es am Samstag, 21. Juli, 20 Uhr, auf der Seebühne des Luisenparks zu erleben – beim Auftritt der Schönen Mannheims. Das zauberhafte Quartett präsentiert das Programm seiner brandneuen CD „Entfaltung“. Das neue Programm lebt von den Qualitäten der vier Frauen, die mit Können, Humor und Selbstironie sowie einer Portion Sex-Appeal für Entertainment im besten Sinne sorgen. Zum Artikel geht es hier entlang.

Germersheim: Sly & Robbie und das Nils Petter Molvær Trio beim Palatia Jazz

Die farbenreichen, kühlen Sounds des norwegischen Jazz treffen auf die energiegeladenen, heißen Grooves Jamaikas: Mit dem Album-Programm „Nordub“ gibt sich das legendäre Reggae-Rhythmusteam Sly & Robbie gemeinsam mit dem Trio des skandinavischen Trompeters Nils Petter Molvær beim Palatia-Jazz-Festival am Samstag, 21. Juli, 21 Uhr, auf der Festungsanlage Fronte Beckers in Germersheim die Ehre. Skandinavien und die Karibik treffen da aufeinander. Mehr Informationen im Artikel.

Sonntag, 22. Juli

Schwetzingen: „Sicher, sauber, gut versorgt!“ - Blick hinter die Kulissen der Stadt

Wer ist eigentlich zuständig für „sicher, sauber und gut versorgt“ in Schwetzingen? Welche Institutionen, Firmen, welche Frauen und Männer kümmern sich mit welchem Gerät jahrein jahraus mit viel Einsatz und Mühe darum? Diese Fragen werden am Sonntag, 22. Juli, von 10 bis 17 Uhr vor Ort beantwortet. Dann ist die Bevölkerung zu einem nicht alltäglichen „Blick hinter die Kulissen“ in die Scheffelstraße 16 eingeladen, wo sich die Stadtwerke, der Bauhof, die Stadtgärtnerei, die Stadtreinigung sowie die Polizei und die Feuerwehr gemeinschaftlich der Öffentlichkeit präsentieren. Hier entlang zum Artikel.

Mannheim: Volles Programm beim 25. Sommerfest des SWR

Traditionell veranstaltet der Südwestrundfunk (SWR) am letzten Sonntag vor den Sommerferien sein Sommerfest. Am 22. Juli findet dieses zum mittlerweile 25. Mal abermals vor dem Mannheimer Studio am Technoseum statt. Zusammen mit dem Gospelchor Heaven‘s Gate eröffnet Pfarrer Andreas Weisbrod das Jubiläumsfest in einem gemeinsamen Gottesdienst um 11 Uhr, ehe auf der Festbühne Künstler aus der Region bis zum späten Nachmittag für die musikalische Begleitung sorgen. Welche Bands die Besucher erwarten dürfen, gibt es hier zu lesen.

Mannheim: Freundeskreis lädt zum sommerlichen Sternenfest im Planetarium ein

Einen Blick auf die brodelnde Oberfläche der Sonne – den kann man bei klarem Wetter beim Freundeskreis des Mannheimer Planetariums erhaschen, wenn der Förderverein am Sonntag, 22. Juli, von 12 bis 18 Uhr auf dem Europaplatz (Vorplatz des Planetariums, Wilhelm-Varnholt-Allee 1), zum sommerlichen Sternenfest einlädt. Auf die Besucher wartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Mehr dazu hier.

Mannheim: Familienfest des Karnevalvereins „Fröhlich Pfalz“

Zu einem großen Familienfest lädt der Karnevalverein „Fröhlich Pfalz“ am Sonntag, 22. Juli ab 12 Uhr in und um sein Vereinsheim in der Galvanistraße 10 in Käfertal ein. Bei freiem Eintritt spielt die Band „Yesterday’s Gone“. Besonders viel wird zudem für Kinder geboten. Mehr Infos zum Familienfest der „Fröhlich Pfalz“ gibt es hier.

Info: Weitere Veranstaltungen gibt's im Morgen Magazin oder hier.