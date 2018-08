Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Anzeige

Ketsch: Finale des Backfischfestes am Wochenende

Am zweiten Wochenende des Backfischfestes geht es noch einmal in die Vollen. Die Band „Radspitz“ rockt am Donnerstag, 9. August, 19 Uhr, und Samstag, 11. August, 20 Uhr, das Festzelt und sorgt für ausgelassene Stimmung, weshalb Fans und Partybegeisterte wieder in Massen nach Ketsch strömen. Livemusik ertönt auch am Freitag, 10. August, aus dem Zelt, wenn die Band „Me and the Heat“ zu hören ist. Die Profimusiker bringen internationalen Sound und ein bezauberndes Flair in das Festzelt, wo lokale Fischbäcker mit zahlreichen Spezialitäten aufwarten. Mehr Infos im Artikel.

Freitag, 10. August

Weinheim: Kerwe mit Kunsthandwerkermarkt vom 10. bis 13. August

Mit der Weinheimer Altstadt-Kerwe wird von Freitag bis Montag, 10. bis 13. August, in der Zwei-Burgen-Stadt wieder das größte Sommervolksfest der Weinstraße gefeiert. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Brauchtum und Straßenparty, die das besondere Ambiente der Veranstaltung auszeichnet. Geboten werden unter anderem Livemusik, ein Riesenrad, Karusells und Buden an verschieden Orten der Stadt. Mehr zum Programm der Weinheimer Kerwe im Artikel.

Deidesheim: Weinkerwe mit mehr als 60 Weingütern, Ateliers, Restaurants und Geschäften

Sie markiert traditionell den Höhepunkt des Weinkultur-Jahres in der rheinland-pfälzischen Stadt: die Deidesheimer Weinkerwe, bei der sich von Freitag bis Dienstag, 10. bis 14. August, und noch einmal vom 17. bis zum 21. August alles um Kultur, Kunst und Genüsse rund um den Wein dreht. Mehr als 60 Weingüter, Ateliers, Restaurants und Geschäfte wirken an der Veranstaltung mit. Auch musikalisch wird ein vielfältiges Spektrum geboten – rund 50 Live-Konzerte finden bei den zahlreichen Weingütern und Höfen rund um die Weinstraße statt. Mehr zum Programm der Deidesheimer Weinkerwe gibt es hier zu lesen.

Finkenbach: Finki-Festival im Odenwald am Freitag und Samstag

Die gute Nachricht zuerst: Dem Finkenbach-Festival bleibt das Schicksal von Sound of the Forest erspart - auch wenn es strenge Auflagen gibt, um die Brandgefahr zu minimieren. Doch auch ohne offenes Feuer, Grillen und Rauchpause auf der Wiese hat das Festival viel zu bieten. Am Freitag geht es um 19 Uhr mit Epitaph los, danach entern die sagenumwobenen Dissidenten (21 Uhr) die Bühne. Amon Düül II (23 Uhr) und Marblewood (1 Uhr) komplettieren den ersten Tag des Odenwald-Woodstocks. Laut Veranstalter wird es noch wenige Karten an der Tageskasse geben. Mehr zum Festival und das Line-up am Samstag gibt es im Artikel.

Waldsee: 43. Kreisfeuerwehrtag startet

Ihren 43. Kreisfeuerwehrtag veranstaltet die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. August, in der Sommerfesthalle in Waldsee (Wörthstraße). Am Freitag findet um 19 Uhr eine Schlagerparty statt, bevor der Kreisfeuerwehrtag am Samstag, 17 Uhr, offiziell eröffnet wird. Das Programm des ganzen Wochenendes gibt es hier.

Mannheim: Filme am Wochenende mal anders erleben - im Autokino auf dem Franklin

Unvergessliche Kinomomente entstehen von Freitag, 10. August, bis Sonntag, 12. August im amerikanisch angehauchten Autokino auf dem Franklin Field. Insgesamt fünf Filme kann man gemütlich aus seinem Auto heraus ansehen. Die Filme starten täglich gegen 21 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit und 24 Uhr zur Spätvorstellung. Einlass für den ersten Film ist um 18.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es auf www.love-your-artist.de unter „sonstiges“. Das Restkontingent wird an der Abendkasse vergeben. Mehr dazu im Artikel.

Samstag, 11. August

Ludwigshafen: Berufsfeuerwehr feiert 100-jähriges bestehen

Die Ludwigshafener Berufsfeuerwehr lädt anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens am Samstag, 11. August, ab 11 Uhr zu einem vielfältigen Jubiläumsprogramm in die Hauptfeuerwache am Kaiserwörthdamm 1 ein. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 11.30 Uhr. Bis 18 Uhr können die Besucher bei dem Tag der offenen Tür die Arbeit der Feuerwehrmänner und -frauen aus der Nähe kennenlernen. Mehr dazu im Artikel.

Mannheim: Christopher Street Day unter dem Motto „Mehr Liebe wagen“

Die Demonstrationen zum diesjährigen Christopher Street Day fangen am Samstag um 14 Uhr an. Hier werden zwischen K/u1 und Woolworth in der Innenstadt zum Beispiel die offiziellen Forderungen des CSD Rhein-Neckar verkündet. Ab 16 Uhr geht die Demonstration dann nahtlos in das Straßenfest auf dem Ehrenhof des Mannheimer Schlosses über. Hier gibt es ein volles Bühnenprogramm. 70 000 Besucher werden erwartet – und „mehr Liebe wagen.“ Alle weiteren Informationen zum Christopher Street Day gibt es im Artikel zu lesen.

Mannheim: „Picknick im Park“ im Luisenpark

Das Fest „Picknick im Park“ steigt am Samstag, 11. August, zum dritten Mal im Luisenpark. Auf der Wiese am Pflanzenschauhaus kann man nicht nur selbstmitgebrachtes Essen genießen. Der Park-Caterer Jorgos Droukas sorgt für mediterrane Leckereien hinter den „Tanzenden Steinen“. Ausgewählte Bands sorgen nach Info des Parks für die richtige Stimmung im Grünen. Das große Picknick-Programm beginnt am Samstag um 17 Uhr, für den Eintritt gelten die Tagestarife. Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt. Hier geht es zum Artikel.

Sonntag, 12. August

Bad Dürkheim: Pfalzmuseum nimmt Mistkäfer unter die Lupe

Mit dem Thema der aktuellen Sonderausstellung im Bad Dürkheimer Pfalzmuseum für Naturkunde – „Alles Scheiße“ – befasst sich auch dessen Offene Forschungswerkstatt am Sonntag, 12. August. Zwischen 11 und 16 Uhr können die Teilnehmer hierbei die Inhalte der Ausstellung und des Ferienprogramms des Museums (Hermann-Schäfer-Straße 17) genauer kennen lernen. Was genau, ist im Artikel zu lesen.

Ludwigshafen: Konzert „Südklang“ auf dem Bayernplatz

Unter dem Titel „Südklang – Nachbarn für Nachbarn“ findet am Sonntag, 12. August, 16 Uhr, auf dem Ludwigshafener Bayernplatz ein Konzert statt, bei dem sich Volkslieder aus Chile mit Coversongs, rockigen Geigen und klassischen Flötentönen abwechseln. Fast alle der mitwirkenden Musiker wohnen auch im sogenannten „Musikerviertel“ in Ludwigshafen Süd. Mit dabei ist unter anderem der famose Schlagwerker Erwin Ditzner. Mehr dazu im Artikel.

Heidelberg: Welt-Elefantentag im Zoo

Anlässlich des Welt-Elefantentages, der die akute Gefährdung der grauen Riesen in den Fokus nimmt, lädt der Heidelberger Zoo am Sonntag, 12. August, wieder dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen seines Elefantenhauses zu werfen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Elefantenhaus. Tickets sind ausschließlich an der Zoo-Kasse erhältlich, sie kosten für Erwachsene 35 Euro, für Kinder 25 Euro. Weiteres im Artikel.

Montag, 13. August

Frankfurt: SV Waldhof mit Auswärtsspiel beim FSV

Nach dem Heimsieg gegen den SC Hessen Dreieich geht es für die Buwe am 4. Spieltag der Regionalliga Südwest nach Frankfurt. Auf dem Bornheimer Hang trifft der SVW auf den aktuellen Tabellenachten vom FSV Frankfurt.