Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps für Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und die Region.

Donnerstag, 16. August

Speyer: Oldtime-Jazz-Festival am Wochenende mit fünf Bands

Einen Hauch von US-amerikanischer Südstaaten-Atmosphäre mitten in der Domstadt verspricht das internationale Oldtime-Jazz-Festival vom 16. bis 19. August in Speyer: Fünf Bands treten im Innenhof des historischen Rathauses in der Maximilianstraße auf. Wer, wann auftritt und wie teuer der Eintritt ist, ist im Artikel nachzulesen.

Ludwigshafen: Neustart eines Klassikers - „Silberne Eulen“-Renntag

Ein hochkarätiges, internationales Fahrerfeld erwartet die Besucher des Bahnrad-Klassikers „Silberne Eulen“, zu dem der RSC Ludwigshafen am Donnerstag, 16. August, auf der Anlage in der Friesenheimer Weiherstraße einlädt. Neben Olympiasiegerin Miriam Welte schicken Nationalmannschaften aus vier Kontinenten ihre Fahrer in die Rennen um wichtige Weltranglistenpunkte, teilt der RSC mit. Der Renntag startet um 16.30 Uhr, die Hauptrennen laufen in der Zeit zwischen 18.30 und 21.30 Uhr. Mehr Infos im Artikel.

Heidelberg: Florian Zellers „Die Lüge“ im Zimmertheater

Wieder hat der französische Theaterautor und Romancier Florian Zeller die Konstellation zweier Ehepaare aufgespießt. Dieses Rezept funktionierte schon in seinem Stück „Die Wahrheit“ ganz ausgezeichnet - das Publikum im Heidelberger Zimmertheater war von den geistreichen Dialogen und überraschenden Wendungen begeistert. Jetzt dürfen sich die Besucher auf das komplementäre Stück „Die Lüge“ freuen, das an diesem Donnerstag (16. August, 20 Uhr) Premiere hat. Dieses Mal wird Gastregisseur Christian Schulz das verwirrende Beziehungsgeflecht aufdröseln. Mehr zum Stück „Die Lüge“ im Artikel.

Bad Dürkheim: Wolfgang Ambros in der Klosterruine

Im Rahmen des 19. Limburg-Sommer in der alten Klosterruine geht Wolfgang Ambros am Donnerstag, 16. August, 20 Uhr, auf eine Zeitreise durch sein Lebenswerk - nur von akustischer Gitarre, Piano und Bass begleitet streift er durch 40 Jahre Bühnendasein. Karten ab 42,90 Euro. Mehr Infos zum Limburg-Sommer und dem Kartenverkauf im Artikel.

Freitag, 17. August

Deidesheim: Zweiter Teil der Weinkerwe startet

Das Genuss-Karussell dreht sich weiter: Nach zweitägiger Pause lädt die Stadt Deidesheim von Freitag bis Dienstag, 17. bis 21. August, zur Fortsetzung der Weinkerwe ein. Noch einmal stehen dann Kultur, Kunst und Genüsse rund um den Wein im Fokus. Mehr als 60 Weingüter, Ateliers, Restaurants und Geschäfte sind mit von der Partie. Mehr zum Programm der Deidesheimer Weinkerwe im Artikel.

Mannheim: Götz Alsmann beim Seebühnenzauber im Luisenpark

Der Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark steuert seinem Ende entgegen – und hat einen Klassiker zu bieten: Götz Alsmann präsentiert am Freitag, 17. August, 20 Uhr, mit seiner Band das Programm „... in Rom“. Wenn Alsmann die Bühne betritt, ist schnell klar: Hier steht ein echter Entertainer alter Schule auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Wer das live miterleben möchte, kann sich Karten ab 41,50 Euro kaufen. Weitere Informationen zum Kartenverkauf und zur Show gibt es im Artikel.

Worms: Jazz-and-Joy-Festival bietet auf fünf Bühnen drei Tage lang viel Abwechslung

Zum 28. Mal tummeln sich in Worms internationale Stars verschiedenster Musikstile: Jazz and Joy steht wieder an – und holt neben Sarah Connor und Stefanie Heinzmann auch Candy Dulfer und Seven in die Nibelungenstadt. Drei Tage lang geht es auf fünf Bühnen in der Innenstadt rund. Mehr zum Programm des Jazz-and-Joy-Festivals und dem Ticketverkauf im Artikel.

Bad Dürkheim: Laith Al-Deen spielt im Rahmen des 19. Limburg-Sommer

Am 17. August, 20 Uhr, steht ganz aktueller Pop auf der Menükarte des 19. Limburg-Sommer: Laith Al-Deen macht in der alten Klosterruine Station. Im Gepäck hat er sein Platz-1-Album „Bleib unterwegs“. Karten gibt es ab 39,60 Euro plus Gebühren. Weitere Infos zum Limburg-Sommer und dem Kartenverkauf im Artikel.

Hockenheim: Dragster-Rennwochenende auf dem Hockenheimring

Die europäische Beschleunigungs-Elite trifft sich vom 17. bis 19. August zur 33. Nitrolympx auf dem Hockenheimring. Dieser wird dabei zur Geraden und verwandelt sich in eine Piste für den schnellsten Motorsport der Welt: das Drag Racing. In vier Auto- und fünf Motorradklassen kämpfen die schnellsten Piloten Europas um Punkte für die FIA und FIM Drag Racing Europameisterschaft. Daneben gehen noch zahlreiche höchst ambitionierte Sportsmanklassen an den Start. Weitere Infos zum Event sind im Artikel zu lesen.

Samstag, 18. August

Maikammer: 19. Pfälzer Gartenmarkt mit rund 150 Ausstellern

Rund 150 Aussteller aus Nah und Fern präsentieren ihr Angebot beim 19. Pfälzer Gartenmarkt, der am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Zentrum von Maikammer an der Südlichen Weinstraße veranstaltet wird. Gartenbaufirmen verwandeln Straßenecken und Plätze in blühende Anlagen. Neben dem Marktgeschehen wird ein Rahmenprogramm mit Vorträgen zu Gartenthemen präsentiert. Mehr zum diesjährigen Pfälzer Gartenmarkt im Artikel.

Bensheim: Zwölf Stunden Musik beim Bergsträßer Jazzfestival

„Jazz von zehn bis zehn!“ ist am Samstag, 18. August, in Bensheim rund um den Bürgerwehrbrunnen angesagt: Vier Bands spielen beim Jazzfestival des „Bergsträßer Anzeigers“ in der Innenstadt und lassen die Herzen von Jazz- und Bluesfans höherschlagen. Los geht’s in der Fußgängerzone um 10 Uhr, der Eintritt ist frei. Welche Bands beim Bergsträßer Jazzfestival dabei sind, ist hier nachzulesen.

Frankenthal: Kunst- und Genussmarkt im Kunsthaus

Augen, Ohren und Gaumen will er gleichermaßen ansprechen, der Kunst- und Genussmarkt, der am Samstag, 18. August, von 13 bis 21 Uhr zum zweiten Mal im Garten und Inneren des Frankenthaler Kunsthauses (Mina-Karcher-Platz 42a) ausgerichtet wird. Mehr als 30 Aussteller präsentieren dort eine bunte Mischung aus Kunst und Genuss, von Pralinen und Gebäck über Holzskulpturen bis zu handgefertigtem Schmuck. Der Eintritt ist frei. Mehr dazu im Artikel.

Mannheim: SV Waldhof empfängt den SC Freiburg II im Carl-Benz-Stadion

Am 5. Spieltag der Regionalliga Südwest ist die zweite Mannschaft vom SC Freiburg in Mannheim zu Gast. Können die Buwe gegen die Breisgauer ihren vierten Sieg in Folge feiern und den Anschluss an der Tabellenspitze halten? Anstoß im Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen (Ticketshop in der Geschäftsstelle am Alsenweg und Diesbach Medien in Weinheim) und im Online-Ticketshop des SVW.

Mannheim: Freigeist-Festival im 7er Club

Electro-Fans kommen am Samstag, 18. August, im 7er Club auf jeden Fall auf ihre Kosten. Ab 21 Uhr kann man auf zwei Floors zu Techno, Tech-und Deep-House tanzen oder gemütlich in der Chillout Area sitzen. Verteilt ist das Ganze auf zwei Bereiche – Indoor und Outdoor. Es legen unter anderem die DJs Agent und Klanglos auf. Die beiden sind nur zwei von 13 Künstlern. Alles steht unter dem Motto „Noch bunter, schriller und wie immer freigeistlich“. Hier geht es zum Artikel.

Sonntag, 19. August

Mannheim: Technoseum zeigt Raddampfertechnik auf Museumsschiff

Das Museumsschiff bietet von Sonntag, 19. August, bis zum nächsten Sonntag, 26. August, zwischen 14 und 18 Uhr Führungen durch den Maschinen- und Kesselraum des Raddampfers an. Etwa 20-minütige geführte Rundgänge zeigen Flammrohrkessel und – sofern es die Technik erlaubt – Pleuelstangen und Schaufelräder in Bewegung. Sowohl für Kinder als auf für Erwachsene wird etwas geboten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig und alle Angebote sind im regulären Eintrittspreis inbegriffen. Zum Artikel.

Bad Dürkheim: Christian „Chako“ Habekost spielt in der alten Klosterruine

Die Show am Samstag ist schon ausverkauft. Doch Fans von Christian „Chako“ Habekost haben am Sonntag, 19. August, eine weitere Möglichkeit, den Kabarettist in Begleitung der Anonyme Giddarischde in der alten Klosterruine live zu erleben. Für die Show, die um 20 Uhr beginnt, kosten die Karten 37,75 Euro aufwärts. Mehr Infos zum Limburg-Sommer und dem Kartenverkauf im Artikel.

Info: Weitere Veranstaltungen gibt's im Morgen Magazin oder hier.