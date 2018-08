Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps für Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und die Region.

Donnerstag, 23. August

Mannheim: „Wein und Genuss“ auf den Kapuzinerplanken

Mit „Wein und Genuss 2018“ lässt die Mannheimer Werbegemeinschaft auf den Kapuzinerplanken zum 15. Mal die Herzen der Weinliebhaber höher schlagen. Auf etwa 500 Quadratmetern bieten rund 30 renommierte Winzer und Weinhändler ihre edlen Tropfen an. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 23. August, mit der offiziellen Eröffnung um 17 Uhr und dauert bis zum 1. September. Mehr Infos im Artikel.

Freitag, 24. August

Worms: Terence Hill präsentiert sein neues Werk „Somebody“ in der EWR-Arena

Schauspielstar Terence Hill höchstpersönlich präsentiert auf seiner Deutschland-Tour am Freitag, 24. August, 20.30 Uhr, in Worms seinen neuen Film „Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“ bei einem Open-Air-Kinoabend auf dem Gelände der EWR-Arena (Alzeyer Straße 131). Einlass ist ab 18 Uhr. Infos zum Kartenvorverkauf gibt es hier.

Mannheim: VRN Mobile Cinema auf der Altrheinfähre

Das VRN Mobile Cinema gibt am Freitag, 24. August, mit dem Film „Weit – Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ eine Zugabe. Treffpunkt für alle Interessierten ist um 19 Uhr auf dem Alten Meßplatz, wo das Kino-Ticket für zwei Euro erworben werden kann. Gegen 19.30 Uhr radeln die Kinobesucher gemeinsam zur Altrheinfähre, auf der die Leinwand direkt montiert wird. Mehr Infos im Artikel.

Neustadt: Timo Gross gastiert im Jazzclub

Mit seinem Album „Heavy Soul“ kommt Bluesgitarrist und Sänger Timo Gross am Freitag, 24. August, 20.30 Uhr, in den Jazzclub nach Neustadt an der Weinstraße. Karten für 20 Euro unter 06321/48 90 60. Mehr Infos gibt es im Artikel.

Mannheim: Sieben Bands beim Brückenaward

Am Freitag und Samstag, 24. und 25. August, stehen bei der neunten Ausgabe des Mannheimer Brückenawards insgesamt sieben Bands auf der Bühne an der Eisenbahnbrücke. Die befindet sich hinter der Jungbuschbrücke in der Neckarstadt-West. Die Reihenfolge der Auftritte wird erst vor Ort mitgeteilt. Der Eintritt ist frei; eigenes Essen und Getränke sind erlaubt. Welche Bands auftreten, steht in unserem Artikel.

Samstag, 25. August

Mannheim: Seebühnenzauber mit „The Sound of Classic Motown“

Großes Finale beim Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark: „The Sound of Classic Motown“ sorgt am Samstag, 25. August, 20 Uhr, noch einmal für Stimmung. Moderiert wird die Show mit Soul, Pop und Funk des Detroiter Labels von Sänger und AFN-Sprecher Ron Williams. Tickets für 35,50 bis 46 Euro (plus Gebühren) unter 0621/41 00 50. Weitere Infos gibt es hier.

Worms: Backfischfest von 25. August bis 2. September

Ein vergnüglicher Ausnahmezustand wird in der Nibelungenstadt herrschen, wenn von Samstag, 25. August, bis Sonntag, 2. September, das 85. Wormser Backfischfest gefeiert wird. Neun Tage lang dürfen sich die Besucher auf zahlreiche Attraktionen, spannende Fahrgeschäfte und traditionsreiche Veranstaltungen freuen. Weitere Infos zum Programm gibt es in unserem Artikel.

Speyer: Gaukelei und Fechtkunst beim Mittelalterfestival

Das mit über 3000 Mitwirkenden nach Veranstalterinformationen größte reisende Mittelalterfestival der Welt – das „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ – macht am Samstag und Sonntag, 25. und 26. August, im Domgarten Station. Das Spektakel mit Vorführungen, zwölf Heerlagern, 120 Markthändlern und Livemusik ist am Samstag von 11 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr geöffnet. Sonntag ist Familientag – alle Gäste unter 16 und ab 66 Jahren zahlen nichts, sonst kostet der Eintritt zwischen 15 und 35 Euro. Mehr Infos unter spectaculum.de.

Speyer: Vielfalt auf der Internationalen Mineralien-, Schmuck- und Edelsteinmesse

Zur 35. Internationalen Mineralien-, Schmuck- und Edelsteinmesse öffnet die Stadthalle in Speyer (Obere Langgasse 33) am Samstag und Sonntag, 25. und 26. August, ihre Pforten. Auf die Besucher wartet dort eine funkelnde Vielfalt von Exponaten aus der Schatzkammer der Erde – von Kristallen, Edelsteinen und Mineralien über Fossilien und Meteoriten bis zu Gold und Silber. Weitere Infos zu Öffnungszeiten und Karten gibt es in unserem Artikel.

Sonntag, 27. August

Rhein-Neckar: Erlebnistag Deutsche Weinstraße auf 80 autofreien Kilometern

Nichts Geringeres als die längste Vergnügungsmeile der Republik erwartet die Besucher beim Erlebnistag Deutsche Weinstraße am Sonntag, 26. August. Eröffnet wird das „längste“ Weinfest der Pfalz in Frankweiler an der Südlichen Weinstraße – dort gibt die Pfälzische Weinkönigin kurz nach 10 Uhr mit politischer Prominenz aus der Pfalz und Rheinland-Pfalz den Startschuss zu dem Weinstraßen-Treiben. Anschließend ist die mehr als 80 Kilometer lange Weinstraße zwischen Bockenheim und Schweigen-Rechtenbach bis 18 Uhr fast vollständig für Autos und Motorräder gesperrt. Weitere Infos zum Programm gibt es in unserem Artikel.

Mannheim: Folk-Blues im Alten Volksbad

Dunklen Folk-Blues spielen Rufus Coates & The Blackened Trees aus Irland. Am Sonntag, 26. August, 20 Uhr, ist das Duo im Alten Volksbad Mannheim zu hören. Der Eintritt ist freiwillig; 10 Euro werden empfohlen.

Heidelberg: Radprofis auch in der Schlossstadt

Deutsche wie auch internationale Top-Radfahrer sind am Sonntag, 26. August, in Heidelberg zu beobachten, wenn die vierte und letzte Etappe der Deutschland Tour die Sportler durch das Stadtgebiet führt. Auf dem Weg von Lorsch nach Stuttgart werden die Fahrer voraussichtlich gegen 12.50 Uhr an der Bergwertung in Wilhelmsfeld erwartet. Von dort geht es über Peterstal nach Ziegelhausen (Ankunft ab 12.55 Uhr). Mehr Infos zur Strecke gibt es hier.

