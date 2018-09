Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps für Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und die Region.

Freitag, 21. September

In der Kleinen Komödie in Limburgerhof ist am Freitag, 21. September, 20 Uhr, Autor, Comedian, Kabarettist und Musiker Christian Ehring zu sehen. Sein Programm ist vielsagend betitelt: „Keine weiteren Fragen“. Spätestens seit einer seiner Beiträge in der auch in der ARD gezeigten NDR-Satiresendung „Extra 3“ 2016 den türkischen Präsidenten so auf die Palme brachte, dass er den deutschen Botschafter einbestellte, zählt Ehring zu den Schwergewichten seines Genres in Deutschland. Er gehört zum ständigen Team der ZDF-„Heute Show“ und macht immer wieder mit brillanten Beiträgen von sich reden. Sein Soloprogramm „Keine weiteren Fragen“ ist ein „hochaktueller und sehr persönlicher Kommentar zur Lage der Nation“. Karten gibt es ab 26,50 Euro.

Mannheim: Stadtführung bei Nacht

Gemeinsam mit einem kostümierten Nachtwächter unterwegs in finsteren Gassen: Der Stadtrundgang führt am Freitag, 21. September, durch die nächtliche Stadt. Los geht es um 20 Uhr, Treffpunkt ist der Ehrenhof des Schlosses , Eingang Schlosskirche. Während man zu Erzählungen zu Kurfürst Carl Theodor lauscht, können Besucher das Barockschloss, die Jesuitenkirche, die Alte Sternwarte und weitere Monumente und Denkmäler in der Innenstadt erkunden, die in einem ganz besonderem Glanz erstrahlen. Vorbei an historischen Plätzen und beleuchteten Sehenswürdigkeiten wird deutlich, wie die Industrialisierung die Stadt veränderte. Der Stadtrundgang kostet acht Euro und dauert eineinhalb Stunden. Hier geht es zum Artikel.

Heidelberg: Nacht der Forschung bietet mehr als 100 Veranstaltungen

Zum Entdecken, Staunen und Experimentieren lädt die „Nacht der Forschung Heidelberg/Mannheim“ ihre Teilnehmer am Freitag, 28. September, von 15 Uhr bis Mitternacht ein. Mit Kunstausstellungen, Vorführungen, Diskussionen, Filmen, Konzerten und vielen anderen Aktionen will die Veranstaltung ihren großen und kleinen Besuchern Wissenschaft und Forschung nahebringen.

Die Nacht der Forschung bietet mehr als 100 Veranstaltungen aus den Bereichen Astronomie, Physik, Robotik, Molekularbiologie, Medizinische Forschung, Biosphären und Biodiversität, Geografie, Erziehungswissenschaften, Alternsforschung, Kultur- und Technologieerbe sowie Wissenschaft und Kunst. Sie finden an 15 Standorten in Heidelberg sowie im Mannheimer Technoseum statt. Hier geht es zum Artikel

Adler Mannheim gegen Ice Tigers

Die Adler Mannheim empfangen die Nürnberg Ice Tigers in der SAP Arena. Das Spiel können Sie ab 19.30 Uhr in unserem Liveticker unter morgenweb.de/adler verfolgen. Hier geht's zum Vorbericht. Infos zu Tickets auf der Seite der SAP Arena.

Eintanzhaus startet in seine zweite Saison

Nach der heißen Sommerpause und einem überaus aufregenden Tanz- und Performance-Jahr startet das Eintanzhaus in der umgebauten Mannheimer Trinitatiskirche in die Herbst-Saison. Und dazu hat sich diese besondere Kreativstätte des zeitgenössischen Tanzes etwas Zündendes vorgenommen: eine Doppelvorstellung zum Thema Identität. "Sexles Babe & Superman" am Freitag, 21. und 28. September, jeweils 19.30 Uhr im Einstanzhaus. Weitere Infos im Artikel.

Samstag, 22. September

Mannheim: Familienfest im Luisenpark

Die Wiesen des Luisenparks verwandeln sich auch in diesem Jahr zu einer bunten Kinderwelt mit Hüpfburgen, Feuerwehrautos, Sport- und Kreativangeboten, Lagerfeuer, Parcours oder Basteaktionen. Für den Weltkindertag am Samstag, 22. September, sind Jugendverbände, Vereine, Initiativen und städtische Einrichtungen mit ganz unterschiedlichen Angeboten aktiv. Zum „Tag der Familie – Kinderspektakel“ im Mannheimer Luisenpark präsentieren sie sich ab 14 Uhr mit mehr als 300 Ehren- und Hauptamtlichen an über 40 Spielstationen. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Deutsches Fertighaus Center lädt zum Herbstfest

Ihr Skelett besteht aus Holz, ihr Innenleben aus Hightech: Fertighäuser vereinen Erfahrung mit Technik für die Zukunft. Wie man nachhaltig und energieeffizient baut, darüber kann man sich beim Herbstfest im Deutschen Fertighaus Center auf dem Maimarktgelände, Xaver-Fuhr-Straße 111, informieren. Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September, stehen jeweils von 10 bis 17 Uhr Experten zur Beratung bereit. Rund 40 komplett eingerichtete Häuser von über 30 Herstellern dienen als „begehbare Baupläne“. Anhand dieser Beispielhäuser können Bauwillige herausfinden, wie viel Platz sie brauchen, welche Räume ihr Haus enthalten soll und welche Förderklasse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für sie in Frage kommt. Hier geht es zum Artikel

SV Waldhof empfängt Balingen

Der SV Waldhof Mannheim empfängt die TSG Balingen im Carl-Benz-Stadion. Anpfiff ist um 14 Uhr. Infos zu Ticketpreisen auf der Homepage des SVW.

Hockenheim: ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring

Motorsportfans erwartet am Wochenende ein Leckerbissen: Die ADAC GT-Masters blasen zum großen Showdown auf dem Hockenheimring. 35 Traumsportwagen von acht verschiedenen Herstellern gehen bei den Supersportwagen auf die Grand-Prix-Strecke und ermitteln ihren Meister. Vier Fahrerduos werden die besten Chancen auf den Titelgewinn eingeräumt. Dies verspricht Spannung pur. Hier geht es zum Artikel

Schwetzingen: Theater am Puls zeigt Joy Fleming-Hommage

Was wäre, wenn „Schmidt“ ein Benefizkonzert zu Ehren der 2017 verstorbenen Mannheimer Sängerin Joy Fleming ausrichten möchte? Was wäre, wenn „Hörnchen“ für eben dafür vorsingen möchte? Und was wäre, wenn genau in diesem Augenblick die ehemalige Hausfriseurin „Druni“ vorbeischneit? Unter der Federführung von Nici Neiss ist eine liebevolle Hommage mit viel Humor und tollen Songs an die verstorbene Joy Fleming (†72) entstanden, die unter dem Titel „Iwwa die Brick – eine Hommage an Joy Fleming“ am Samstag, 22. September, Premiere im Schwetzinger „Theater am Puls“ (TaP) feiert. Hier geht es zum Artikel





Sonntag, 23. September

Klein und Groß feiern auf der Heidelberger Neckarwiese

Mit einem großen Spiel- und Mitmachfest für die ganze Familie wird auf der Heidelberger Neckarwiese am Sonntag, 23. September, von 14 bis 18 Uhr der Weltkindertag gefeiert. Hier geht's zum Artikel.

Junge Künstler in Mannheim

Der Name ist Programm: Der Mannheimer Kunstverein nimmt vom 23. September bis 21. Oktober in der Ausstellung „Zoom! Junge Kunst aus Thüringen“ verschiedene Werke junger Künstler aus dem ostdeutschen Bundesland in den Fokus. Weitere Infos im Artikel.

Heidelberg: Zirkus Charles Knie zu Gast

„Manege frei!“ heißt es wieder auf dem Heidelberger Messplatz, wo der Zirkus Charles Knie noch bis zum Sonntag, 23. September, gastiert. Im Programm der rund zweieinhalbstündigen Zirkus-Show mitsamt Live-Orchester ist Alexander Lacey (Bild) mit seiner gemischten Raubtiergruppe dabei. Vorstellungen finden täglich um 16 und 19.30 Uhr statt, am Sonntag um 11 und 15 Uhr. Eine Tierschau ist täglich von 10 bis 13 Uhr und in den Vorstellungspausen zu sehen. Karten für die Vorstellungen gibt es ab 15 Euro, ermäßigt ab zwölf Euro (Preise im Vorverkauf plus Gebühr). Die Tierschau kostet vier Euro. Infos und Tickets im Internet unter zirkus-charles-knie.de, Kartenreservierung auch unter Telefon 0171/9 46 24 56. Die Zirkuskasse ist täglich ab 10 Uhr geöffnet.

Adler treten in Straubing an

Die Adler Mannheim spielen ab 16.30 Uhr auswärts gegen die Straubing Tigers. Das Spiel können Soie in unserem Ticker verfolgen.