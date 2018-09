Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps für Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und die Region.

Donnerstag, 27. September

Smokie im Capitol

Elfmal landeten Smokie allein in Deutschland mit ihren Songs in den Top 10 der Charts. Und spätestens mit „Living Next Door To Alice“ machte sich die britische Band unsterblich. Noch immer ist das Quartett live zu erleben – so am Donnerstag, 27. September, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Weitere Infos im Artikel.

Frederic Hormuth in der Klapsmühl'

Mit seinem neuen Programm „Bullshit ist kein Dünger“ feiert Frederic Hormuth in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim ein Premierenwochenende: Der Mann mit dem roten Buzzer ist von Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30. September, jeweils um 20 Uhr (Sonntag: 18 Uhr), zu sehen. Weitere Infos.

Freitag, 28. September

Mannheim/Heidelberg: Erste Nacht der Forschung

In Mannheim und Heidelberg findet heute die Erste Nacht der Forschung statt. Interessierte Besucher können in mehr als 100 Veranstaltungen einen Einblick in internationale Forschungstätigkeiten bekommen. Die Nacht steht unter dem Motto „Expedition Neugier“ und ist Teil der European Researchers’ Night, die in über 340 Städten in Europa stattfindet. Von 15 Uhr bis Mitternacht können sich die Besucher an 15 verschiedenen Standorten in Heidelberg und am Mannheimer Technoseum informieren. Hier geht es zum Artikel

Mannheim: Open-Air-Kinoabend auf der Seebühne

Das regionale Kurzfilmfestival „Zum Goldenen Hirsch“ findet heute von 19.30 bis 23 Uhr auf der Seebühne im Luisenpark statt. Gezeigt werden Kurzfilme, die alle in der Metropolregion gedreht wurden. Schon ab 15.30 Uhr kann man sich im Heilpflanzengarten über die heilende Kraft von Pflanzen informieren. Der Workshop kostet 12 Euro und benötigt eine Anmeldung. Hier geht es zum Artikel

Mannheim: Stadtführungen am Wochenende

Die Touristeninformation bietet das ganze Wochenende lang verschiedenen Stadtführungen in Mannheim an. Am Freitag können Interessierte auf den Spuren berühmter Erfinder die Stadt erkunden. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Carl Benz Denkmal. Die Führung kostet sechs Euro und dauert rund zwei Stunden. Mehr Informationen zu Führungen am Wochenende finden Sie im Artikel.

Motorradmeisterschaft auf dem Hockenheimring

Beim Finale der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) vom 28. bis 30. September auf dem Hockenheimring kämpfen die Zweirad-Piloten in international besetzten Fahrerfeldern um die letzten Punkte auf dem Weg zum Meistertitel. Weitere Infos.

SV Waldhof auswärts gegen Pirmasens

Der SVW tritt ab 19 Uhr auswärts gegen den FK Pirmasens in der Regionalliga Südwest an. Im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Weinlesefest in Neustadt und Wahl der 70. Deutschen Weinkönigin

Während in den kühlen Winzerkellern noch der Most gärt, wird in Neustadt an der Weinstraße Erntedank gefeiert – beim Deutschen Weinlesefest, das ab Freitag, 28. September, den Höhepunkt der Pfälzer Weinfestsaison einläutet. Die Wahl und Krönung der 70. Deutschen Weinkönigin, beginnt am Freitag um 19.30 Uhr. Weitere Infos.

Mannheim: Schauspielstart am Nationaltheater

Intendant Christian Holtzhauer eröffnet die neue Spielzeit am Nationaltheater am Wochenende mit Premieren und einer Vernissage. Am Freitag geht es mit der Uraufführung von Friedrich Schillers „Die Räuber“ unter der Regie von Christian Weise los. Das Drama, ist in besonderer Weise mit der Quadratstadt verbunden. 1782 wurde es hier uraufgeführt. Am selben Tag lädt das Mannheimer Stadtensemble, der Nachfolger der Bürgerbühne, Interessenten zum „Volksfest“ auf dem Theatervorplatz ein. Am Samstag steht ein Werk der neuen Hausautorin Enis Maci auf dem Spielplan: „Mitwisser“ feiert um 17 Uhr im Werkhaus Premiere. Samstagabend wird um 20 Uhr „Der Elefantegeist“, ein Stück des Autors Lukas Bärfuss über Altkanzler Helmut Kohl uraufgeführt. Infos im Artikel.

Primal Fear starten Tour im MS Connexion

Die erfolgreiche deutsche Power-Metal-Band Primal Fear hat jüngst ihr zwölftes Studioalbum veröffentlicht und startet am 28. September im Mannheimer MS Connexion Complex ihre „Apocalypse Over Europe“ Tour. Interview und weitere Infos.

Adler-Trainer Gross trifft auf seinen Ex-Club

Die Adler empfangen am Freitag, 19.30 Uhr, die Grizzlys aus Wolfsburg in der SAP Arena. Es ist die erste Partie des neuen Adler Trainers Pavel Gross gegen seinen Ex-Club. Das Spiel können Sie in unserem Ticker verfolgen.

Samstag, 29. September

Mannheim: Feiern für den guten Zweck

Das seit über 50 Jahren stattfindenden Blumepeterfest beginnt am Samstag um 10 Uhr am Mannheimer Wasserturm. Der gesamte Erlös wird an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ gespendet, die damit Menschen in Not helfen. Verschiedene angesagte Bands der Region werden bis 20 Uhr für gute Stimmung sorgen. Außerdem gibt es neben tollen Preisen auch ein Auto an der Blumentombola zu gewinnen. Weitere Infos im Artikel

Mannheim: Fassbieranstich zum Beginn der Oktobermess

Das größte Volksfest der Region wird am heutigen Samstag um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Bürgermeister Michale Grötsch eröffnet. Bis zum 14 Oktober wird Jung und Alt wird bis zum 14. Oktober ein umfangreiches Programm auf dem Neuen Messplatz angeboten. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Madeleine Sauveur bei Gehring

Kabarettistin Madeleine Sauveur tritt am Samstag, 29. September, 20 Uhr, in Gehrings Kommode in Mannheim-Neckarau auf. Ihr Programm trägt den vielsagenden Titel: „Sex kommt auch drin vor“. Karten gibt es für 20 Euro unter der Telefonnummer 0621-853669. Hier geht es zum Artikel.

Heidelberg: Heidelberger Herbst lockt Besucher

Am Wochenende ist es soweit: der Heidelberger Herbst findet zum 49. Mal in der Heidelberger Altstadt statt. Die offizielle Eröffnung beginnt am Samstag um 11 Uhr auf dem Marktplatz. Das ganze Wochenende lang locken verschiedene Bühnen- und Musikprogramme die Besucher in die Altstadt. Am Sonntag haben viele Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Hier geht es zum Artikel.

Mannheim: Alias Eye gibt Jubiläumskonzert

Vor 10 Jahren hat sich die Mannheimer Band Alias Eye gegründet. Zum Geburtstag spielen heute um 20.30 Uhr auf der Bühne des 7er Clubs. Karten gibt es für 14,40 Euro unter reservix.de. Weiter Informationen gibt es im Artikel.

Sonntag, 30. September

Mannheim: Märchenstunde im „Schatzkistl“

Um 16 Uhr lädt das Musik-Kabarett „Schatzkistl“ zur Erzählstunde ein. Kinder ab vier Jahre dürfen mit Angelika schmucker auf einer Reise um die Welt gehen und werden in das Land er Geschichten, Märchen, Sagen und fabeln entführt. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.schatzkistl.de

Adler auswärts gegen Bremerhaven

Die Adler Mannheim treten ab 14 Uhr gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven an. Verfolgen Sie das Spiel in unserem Ticker!