Warum brauchen wir eine neue Streitkultur, Frau Römmele?

„Streit lähmt und Streit langweilt und Streit nervt“, so Markus Söder bei der Klausur der CSU zum Jahresanfang 2019. Es klingt so, als ob er die ruhige Zeit zwischen den Jahren dazu genutzt hätte, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Das Jahr 2018, in dem seine CSU nicht nur die große Koalition, sondern auch die Union mit der CDU beinahe zum Platzen gebracht hätte und anschließend bei der Landtagswahl in Bayern eine herbe Schlappe hinnehmen musste. Nur ein paar Tage vorher hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache davon gesprochen, dass er sich mehr Streit in Deutschland wünsche würde. Er sprach davon, dass man Lösungen nicht näherkomme, wenn man sich nicht streite. Wer hat Recht?

Ich behaupte: alle beide. Streit kann lähmen und nerven, aber Streit ist genauso notwendig, produktiv und der Motor unserer Demokratie. Worauf es ankommt, ist die Streitkultur. Also wie wir uns streiten. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen, wie wir uns weniger oder gar nicht mehr streiten. Denn Politik ohne Streit ist schlicht nicht möglich, wenn man ihn nicht mit brutalen Methoden unterdrückt.

Politik soll Entscheidungen treffen, die anschließend für alle Menschen gleichermaßen gelten. Das Problem dabei ist, dass diese Entscheidungen nicht objektiv als richtig oder falsch bewertet werden können. Ist eine Steuererhöhung sinnvoll, unnötig, zu gering? Es kommt immer auf die Perspektive an. Eine Person mit einem linken politischen Profil wird die Frage anders beantworten als jemand mit wirtschaftsliberalen Ansichten. Wir können dabei fest davon überzeugt sein, dass unsere Ideen die besseren sind, aber anders als beispielsweise in den Naturwissenschaften können wir daraus nicht schließen, dass unser Gegenüber Unrecht hat.

Wir können uns das ähnlich wie bei einem Kinobesuch vorstellen. Man schaut sich einen neuen Film an, und während die einen aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, langweilen sich die anderen. Auch hier kommt es auf Erwartungen und Interessen an. Auf Leidenschaften und Werte. Genauso ist es mit politischen Entscheidungen. Wir werden in der Politik niemals unumstrittene Entscheidungen finden und daher auch den Konflikt und Streit nicht loswerden.

Sind also lähmende Streits wie im vergangenen Sommer etwas, das man zwangsläufig hinnehmen muss? Nein, denn es geht darum, wie wir miteinander streiten. Der Aufstieg von Populisten, die Verlagerung der Auseinandersetzung in die sozialen Medien und anderes haben in der jüngeren Vergangenheit dafür gesorgt, dass Streit vor allem dazu genutzt wurde, Aufmerksamkeit für sich selbst zu generieren, den politischen Gegner zu skandalisieren und sich selbst zu bestätigen. Dann setzt man sich nicht mehr miteinander auseinander, sondern versucht, sich gegenseitig zum Schweigen zu bringen. So gerät unsere Demokratie ernsthaft in Gefahr, weil sie ihr Fundament verliert. Zwischen Demokraten muss der sachliche Streit immer möglich sein.

Wer sein Gegenüber ernst nimmt, der übernimmt weder seine Meinung noch ignoriert er sie. Er diskutiert sie. Dazu gehört an erster Stelle die Einsicht, dass politische Entscheidungen niemals „alternativlos“ sind. Sie sind keine Naturgesetze, sondern sind auch immer anders vorstell-, denk- und realisierbar. Daraus folgt aber keinesfalls eine Beliebigkeit. Wir können und sollten uns leidenschaftlich in der Sache streiten, müssen dabei aber eben akzeptieren, dass aus unserer Meinung keine Allgemeingültigkeit abgeleitet werden kann. Das ist anstrengend, aber notwendig.

In der Demokratie gehört das Einmischen genauso dazu wie das Aushalten all derer Meinungen, die sich der Demokratie und den Grundrechten verpflichtet sehen. Andernfalls verhalten wir uns wie Autokraten und entfernen uns selbst aus dem demokratischen Diskursraum.

Der Streit ist aber nicht nur politische Notwendigkeit, sondern erfüllt in unserer Gesellschaft wichtige Funktionen. Behandeln wir unser politisches Gegenüber als Gegner, mit dem man sich hart, aber inhaltlich streitet, dann kann er dabei helfen, neue Ideen zu entwickeln, Meinungen zu schärfen und das Auseinanderdriften der Gesellschaft zu verhindern. Auch die von uns gewählten Politiker müssen sich streiten. Denn der Wettstreit ihrer Ideen eröffnet der Öffentlichkeit die Möglichkeit, mehr als eine mögliche Lösung kennenzulernen.

Im besten Fall bedeutet politischer Streit, dass ein Problem auf verschiedene Arten eingeordnet wird und aus den unterschiedlichen Analysen heraus jeweils entsprechende Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden. Solche Auseinandersetzungen sind für die Herausbildung öffentlicher Meinungen enorm wichtig. Wie viele Personen haben die Zeit (und/oder Lust) sich damit zu beschäftigen, was eine „Fiskalkapazität für die Eurozone“ ist und bedeuten würde? Entbrennt aber ein politischer Streit darum, lernen wir unterschiedliche Positionen dazu kennen und können anschließend entscheiden, welche am besten unserer eigenen Vorstellung entspricht. Ist man grundsätzlich der Meinung, dass die EU mehr Kompetenzen erhalten sollte, dann wird man eher jemandem folgen, der diesen Punkt stark macht, als jemandem, der davor warnt, die EU weiter zu stärken.

So kann man einen eigenen Standpunkt entwickeln, ohne dass man das Thema im Detail durchdrungen haben muss. Streitkultur bedeutet hier, dass man in der Sache streitet und eben Alternativen anbietet. Wer beispielsweise nur seinen Gegner diskreditiert, der trägt auch rein gar nichts zur Meinungsbildung bei.

Aber nicht nur das Publikum, sondern auch die Streitenden selbst profitieren. Der Soziologe Ralf Dahrendorf hat den Streit als „eine hervorragende schöpferische Kraft von Gesellschaften“ beschrieben. Denn der Wettstreit zwischen den unterschiedlichen Perspektiven auf Probleme und den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zwingt die Akteure dazu, ihre Ideen immer weiter zu schärfen. Die Kritik des Gegners hilft dabei, die Schwachstellen in der eigenen Analyse aufzuzeigen und die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen. So wird kein Streitender mit der gleichen Position aus der Auseinandersetzung gehen, mit der er sie begonnen hat.

Die wichtigste Funktion, die der politische Streit in unserer Gesellschaft erfüllt, hat Georg Simmel bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben. Er machte deutlich, dass der Streit „eigentlich die Abhilfsbewegung gegen den auseinanderführenden Dualismus und ein Weg, um zu irgendeiner Art von Einheit […] zu gelangen“ ist.

Viel wird derzeit davon gesprochen, dass unsere Gesellschaft auseinanderdriftet. Es gibt immer weniger unhinterfragte Wahrheiten, auf die man sich kollektiv einigen kann. Umso wichtiger ist es, dass der Einzelne das Gefühl hat mit seiner Position Teil einer Debatte zu sein. Dass man überzeugt ist, dass man hörbar ist und dass sich andere mit einem auseinandersetzen.

Fühlen wir uns gehört und haben wir das Gefühl, dass unsere Position grundsätzlich die gleichen Chancen hat, politische Realität zu werden wie alle anderen, dann können der Streit und die Auseinandersetzung das verbindende Glied zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Polen sein.

Was passiert, wenn sich große Gruppen nicht mehr gehört fühlen und nicht mehr daran glauben, dass sie mit ihren Forderungen an einem Streit teilnehmen können, haben wir jüngst in Frankreich bei den Protesten des sogenannten „Mouvement des Gilets jaunes“ („Gelbwesten“) erleben können.

Streitkultur muss in erster Linie eine Politisierung des Streites ermöglichen. Und zwar in dem Sinne, dass politische Entscheidungen nicht als „alternativlos“ gelten und daher immer diskussionswürdig sind. In Verhältnissen, in denen der diskussionswürdige Charakter von Politik immer seltener anerkannt wird, müssen wir unsere Streitkultur neu erfinden und den politischen Streit sowohl analog, aber auch digital neu organisieren. Was wir brauchen, ist eine Streitkultur, die uns ermöglicht, miteinander hart in der Sache zu streiten – ohne dass wir als Gesellschaft auseinanderdriften.

