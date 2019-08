10 000 Zimmer mit Meerblick

Die Ausmaße sind gigantisch: Mit einer Nutzfläche von rund einer viertel Million Quadratmetern ist es der größte Gebäudekomplex der Welt. Ihn in seiner Ausdehnung von fast fünf Kilometern zu umrunden, dauert an die zwei Stunden. Als Feriensiedlung der Nazis geplant und später als Kaserne der DDR-Armee genutzt, entspricht Prora in seiner baulichen Monstrosität den beiden Regimen, die es nutzen.

