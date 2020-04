Begehrtes weißes Gold

Dürfen die da liegen? Das fragt man sich schon, verbietet doch das Washingtoner Artenschutzabkommen vom 17. Oktober 1989 jeglichen Handel mit Elfenbein. Doch Besitz und Verarbeitung der vor diesem Datum eingeführten, seither gelagerten Restbestände sind zulässig. Und so sieht man hier tatsächlich zwei große Elefanten-Stoßzähne, als würde gleich jemand das Schnitzmesser ansetzen, und daneben einen gekrümmten Mammut-Stoßzahn, der über 10 000 Jahre alt ist.

„Davon werden nach wie vor große Mengen im sibirischen Permafrostboden gefunden“, erklärt Heidi Lück. Elefanten-Elfenbein ist aber heller als das von Mammuts, denn das hat Jahrtausende in der Erde gelegen und ist nachgedunkelt, erläutert sie Besuchern in der Museumswerkstatt. Schon ihre Großeltern waren Elfenbeinschnitzer. „Alle Erbacher haben irgendwie Vorfahren, die Elfenbeinschnitzer waren“, sagt sie. 1982 war sie am Ende ihrer Lehre mal Bundessiegerin in dem Handwerk, längst ist sie Meisterin und arbeitet nun im Schloss Erbach.

Tanganuss als Ersatz

„Wie beim Zahnarzt“, sagt sie lächelnd und setzt den surrenden Minibohrer an. Sie bohrt, fräst, schabt, schleift, feilt, pustet Staub weg, schabt und schleift wieder. Kein Kratzer dürfe auf der Oberfläche zu sehen sein, dann sei eine Figur oder ein Schmuckstück aus Elfenbein wirklich wertvoll. Das Material lasse sich eigentlich gut verarbeiten, sei härter als Holz und daher sehr haltbar, aber nicht so hart wie Stein.

Aber natürlich bekomme kein Lehrling im ersten Lehrjahr echtes Elfenbein in die Hand, betont Lück. Geübt werde mit Holz (etwa Ahorn), Geweih, Bein (Knochen) oder der Taguanuss, der getrockneten Frucht einer südamerikanischen Palmenart, die nach einjähriger Trockenzeit die Härte von Elfenbein erreicht. „Die wird dort extra gezüchtet für Kunsthandwerk, wächst nach und lässt sich gut bearbeiten“, demonstriert sie in der Museumswerkstatt. Da darf auch jeder mal das kostbare Material anfassen, das im Museum nur hinter Glas zu bewundern ist.

Doch was macht der große Stapel Bücher am Museumseingang, ehe die ersten Vitrinen zu sehen sind? Sie stehen symbolisch für Graf Franz I. zu Erbach-Erbach (1754-1823), denn er ist es, der die Elfenbeinschnitzerei in den Odenwald bringt.

Graf als Obermeister

Bildung ist ihm wichtig, stellen für ihn „Grundlage von Wohlstand und sozialem Gemeinwesen dar“, so Edda Behringer, wissenschaftliche Leiterin vom Deutschen Elfenbeinmuseum. Sein Vater Georg Wilhelm stirbt zwar, als Franz kaum drei Jahre alt ist, im Alter von 70 Jahren. Doch seine erst 25-jährige Mutter kümmert sich intensiv um eine gute Erziehung des einzigen Sohnes, engagiert mehrere gute Lehrer. Im Alter von 15 Jahren bricht Franz zum Studium nach Straßburg und Lausanne sowie zur „Grand Tour“ auf – die einst obligatorische Reise adeliger Söhne durch Mitteleuropa. Sechs Jahre, bis 1775, ist der künftige Regent Erbachs unterwegs. Auch bei Kurfürst Carl Theodor in Mannheim und Schwetzingen kommt er vorbei.

Seinen Untertanen geht es nicht gut, als er die Regierung übernimmt. Der hessische Odenwald ist damals schon das, was man heute „strukturschwache Region“ nennt – eine ärmliche Gegend. Es gibt keine Industrie, nur ein bisschen Handwerk, Töpferei oder Holzdrechslerei meist.

Genau daran knüpft der junge Graf Franz I. zu Erbach-Erbach an. In Italien und Wien hat er nicht nur die Ideen der Aufklärung verinnerlicht, sich für die Antike begeistert und mit Geistesgeschichte auseinandergesetzt, sondern ebenso etwas Praktisches kennengelernt: die Kunst der Elfenbeinschnitzerei.

Nun führt er sie in seiner Heimat ein. Zunächst lässt er sich selbst im Schloss eine Werkstatt einrichten, fertigt unter Anleitung eines Horndrehers erste Objekte und gibt dann sein Wissen weiter. „Er geht mit gutem Beispiel voran“, so Edda Behringer, „das hat die Leute überzeugt“. In Vitrinen gezeigte Schnupftabak- und Deckeldosen, von ihm selbst gefertigt, beweisen mit reichen Verzierungen sein künstlerisches und handwerkliches Geschick. „Rund 100 Werke aus seiner Hand sind belegt“, so Behringer.

Der Graf wird dann 1783 auch gleich selbst Obermeister der neuen Innung und schafft durch seine bei den Reisen geknüpften hervorragenden Beziehungen zu vielen Herrscherhäusern in Europa den Einheimischen auch den nötigen Absatzmarkt. Unter der Regentschaft von seinem Enkel Eberhard XV. (1818 – 1884) blüht das Handwerk mit dem exotischen Werkstoff noch mehr auf. Er vergibt Stipendien und gründet eine Sonntags-Zeichenschule für die Elfenbeinschnitzer, damit sie sich mit der Anatomie der heimischen Tierwelt detailliert vertraut machen und sie gut schnitzen können.

Preisgekrönte Rose

Seit November 2016 werden die Produkte und ihre Geschichte in den früheren Wirtschaftsräumen des Erbacher Schlosses auf 450 Quadratmetern präsentiert – auf ungewöhnliche, moderne und ästhetisch sehr ansprechende Weise. Das Museum hat nämlich einen roten Faden im Wortsinne – der besteht aus Licht. Alles ist dunkel, ja schwarz, und ein 90 Meter langer, beleuchteter Steg führt anhand von einem roten Lichtstreifen an den klimatisierten Spezialvitrinen vorbei, wo die filigranen Werke aus dem weißen Gold hervorragend wirken. Der Höhepunkt: die Rose. Friedrich Hartmann führt das Motiv der Solitärrose – einer einzelnen, ganz nach der Natur geschnitzten Rose – ein. Damit beteiligt sich ein ganzes Kollektiv von Elfenbeinschnitzern aus Erbach und Michelstadt an der Wiener Weltausstellung 1873 – und heimst für das wunderschöne Exemplar eine Verdienstmedaille ein.

„Die Erbacher Rose wurde zum Verkaufsschlager, brachte den Durchbruch für die Handwerker hier, die stieß auf ganz große Nachfrage und war so weit verbreitet wie kein anderes Motiv“, hebt Behringer hervor.

Frische Knospen, alle Formen und Größen von Blüten – Rosen gibt es in unzähligen Formen. Bis Ende des 19. Jahrhunderts leben davon allein 50 selbstständige Elfenbeinschnitzer-Meister mit 150 Gesellen und Lehrlingen in Erbach und dem benachbarten Michelstadt.

Schon zuvor, in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, werden „Jagdbroschen“ des Erbacher Schnitzers Ernst Kehrer Mode, wirken doch die kleinen Kunstwerke aus weißem Gold auf der seinerzeit üblichen dunklen Kleidung besonders gut. Sechs exquisite Beispiele sind in den Vitrinen zu sehen – winzige, feingliedrig gestaltete Werke mit Jagdhunden, Hirschen, Geäst, Rocaille-Umrandungen. „Schnitzer in ganz Deutschland haben Erbacher Motive übernommen“, so Behringer. Schließlich werden Handbroschen, von dem Erbacher Schnitzer Philipp Willmann entwickelt, gefragter, dazu Edelweiß und Enzian zum Anstecken an Anzug oder Hut.

Erlesene Exponate

Nach der Vitrine mit der Rose der vielleicht beeindruckendste Raum ist der mit zwölf wandhohen Holzschränken, die mit mehr als 300 erlesenen Exponaten die ganze Pracht und opulente Vielfalt heimischer Elfenbeinschnitzkunst des 18. bis 20. Jahrhunderts zeigen. Kruzifixe mit dem schmerzverzerrten Gesicht Jesu findet man hier ebenso wie Musikerfiguren, Löwen, Tiger und Elefanten und Gebrauchsgegenstände vom Schirmgriff bis zum Brieföffner. Man staunt, was es alles gibt. . .

Sinnliche Körper

Zarte und sinnliche Körper sind gleich darauf im Figurenkabinett zu entdecken, darunter von Otto Glenz – einem der herausragendsten Künstler Erbachs – geformte Figuren von Venus und Amor, tanzende Elfen und Akte, alle vorwiegend um 1900 entstanden. Meisterhaft, wie hier die Anatomie nachgebildet, die Übergänge von Haaren und Gewändern ausgeführt, etwa die verführerische Salome dargestellt ist.

Wie sich die Kunstauffassungen ändern, von exakt-naturalistisch zu abstrakt wandeln, zeigen dann weitere Akte und Tänzerinnen von Ferdinand Preiss und Ludwig Walther aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder Frauenstatuetten von Emil Straub und Oswald Ammersbach, die eher dem Expressionismus oder neusachlichen Stil zuzuordnen sind. Auch bei Tierfiguren ist der Wandel nachzuvollziehen, von perfekt bis in anatomische Einzelheiten bis zur modernen Formensprache. Die letzte Vitrine ist schließlich Jan Holschuh und Wilhelm Wegel gewidmet – jenen Künstlern Erbachs, die zwischen 1956 und 1979 für die moderne Schnitzkunst stehen.

Dass Elefanten ihrer Stoßzähne wegen getötet werden, darüber haben sich die Erbacher jedenfalls lange keine Gedanken gemacht – für sie ist die Schnitzkunst unverzichtbare Einkommensquelle. Trotz mehrerer Krisenzeiten, vor allem in der Zeit des Ersten Weltkriegs, bleibt die Elfenbeinschnitzerei bis in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts Haupterwerbsquelle in Erbach.

Vom Luxusgut für hohe geistliche und fürstliche Herrscherhäuser wird das „Weiße Gold“ aber bald zur Massenware für die wachsende Oberschicht, die Klaviertasten, Besteck- und Messergriffe sowie Toilettenartikel wie Spiegel oder Haarbürsten aus Elfenbein nachfragt – ohne künstlerischen Anspruch.

Wichtiger Artenschutz

Von – nach dem Zweiten Weltkrieg – noch 33 Betriebsstätten von einzelnen Elfenbeinschnitzern in Erbach und einer Manufaktur gibt es heute noch eine Firma und drei Verkaufsstellen. Nach strengen Regeln des Artenschutzes wird nur Mammutelfenbein oder für Restaurierungen bestehender Kunstwerke gelagertes Altmaterial, für das behördliche Freigaben vorliegen müssen, verarbeitet. Das Museum wirbt auch ausdrücklich dafür, dass nur im Einklang mit dem Artenschutz produziert und gehandelt werden darf.

Ein Erbacher Elfenbeinschnitzer ist auf andere Weise berühmt geworden: Bernhard Koziol aus Erbach. 1927 hat er seine eigene Elfenbeinschnitzerei als Ein-Mann-Unternehmen gegründet, mithilfe einer umgebauten Nähmaschine filigranen Schmuck und Miniatur-Figuren aus Elfenbein erstellt – und dann irgendwann auf Kunststoffverarbeitung und Spritzgussmaschinen umgeschwenkt. Der Volksmund nennt sie „Deiwelsmaschine“ (Teufelsmaschinen), weil die angestammten Schnitzer um ihre Handwerkskunst fürchten. Während des Krieges stellt er Teile für Gasmasken, danach Souvenirs her – und 1950 erfindet er die „Schneekugel“. Seitdem verzaubern die Bambis und viele weitere Plastikgeschöpfe im aufgeschüttelten künstlichen Schnee ihre Besitzer. Seit 1985 heißen sie nicht mehr Schnee-, sondern Traumkugeln. Heute steht Koziol für Haushaltsprodukte in modernem Design aus Kunststoff – sieht sich aber in der Tradition der Elfenbeinschnitzer.

