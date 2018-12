Berühmte Filmkulisse

Morde, ein Diebstahl, eine nächtliche Verfolgungsjagd durch die Gemäuer, heimliche sexuelle Verführung und die heilige Inquisition – dramatische Geschehnisse hat der italienische Schriftsteller Umberto Eco in seinem 1980 erschienenen Roman „Der Name der Rose“ geschildert, 1986 verfilmt Jean-Jacques Annaud ihn mit Sean Connery in der Hauptrolle – genau hier, am beschaulichen, weit abgelegenen

...