Das Nothaus

Von barocker Schlossarchitektur angeregt: Oben das von 1913 bis 1922 am Neckarufer errichtete Krankenhaus, heute Universitätsklinikum, auf einer historischen Postkarte. Links unten ein von 1782 stammender Kupferstich der Gebrüder Klauber nach J. F. van der Schlichten vom Borromäus-Hospital mit dem Kirchturm in der Mitte aus Beständen der Reiss-Engelhorn-Museen, rechts unten das alte städtische Krankenhaus in R 5 im Jahr 1922 aus dem Archiv Otto Klauber.

© UMM/REM/Marchivum