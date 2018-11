Das steinerne Schiff im Rhein

Der Pfalzgrafenstein auf seiner Insel bei Kaub dürfte das beliebteste Fotomotiv am Mittelrhein sein. Und bei der Dichte an hochkarätigen Sehenswürdigkeiten will das schon etwas heißen. So ziemlich jeder Betrachter wird wohl beim Anblick des kuriosen Bauwerks an ein Schiff erinnert. Das hat Tradition. Der berühmte französische Schriftsteller Victor Hugo (1802 - 1885) notiert im Tagebuch seiner Rheinreise: „Ein steinernes Schiff, ewig auf dem Rheine schwimmend, ewig angesichts der Pfalzgrafenstadt vor Anker liegend.“

Oder der Pfarrer W. O. von Horn einige Jahrzehnte später: „Es ist die Weise der neuesten Zeit, gepanzerte Schiffe zu bauen, hier schon im Alterthum verwirklicht, nur dass der Panzer nicht aus Eisenplatten, sondern aus festen rothen Sandsteinquadern besteht.“ Verteidigen musste sich das „Schiff“ nicht nur gegen unwillige Zollzahler, sondern auch gegen die Macht der Elemente, gegen Hochwasser und Treibeis. Deshalb ist die Südseite wie ein massiver Schiffsbug gestaltet.

1277 kommt Kaub mit seinen lukrativen Zollrechten an die rheinischen Pfalzgrafen. Erbauer der Burg ist ein halbes Jahrhundert später Kaiser Ludwig der Bayer, zugleich Pfalzgraf. Das sorgt für erneuten Zwist zwischen ihm und Papst Johannes XXII., der am 23. Juli 1327 den Kirchenbann über den Kaiser verhängt, weil dieser den Warenverkehr mit neuen Zöllen belastet und einen Turm auf der Rheininsel bei Kaub errichtet, den Pfalzgrafenstein. Der kann die Fahrrinne kontrollieren und notfalls sperren. Alle Proteste des Papstes und seine Appelle zum Eingreifen an die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier fruchten nichts. Denn, wie von Horn treffend bemerkt: „Der Pfälzer Löwe hatte scharfe Krallen, die in solchem Punkt selbst der geistliche Herr zu fühlen keine Lust trug, und da es sich um eine erhebliche Einnahme handelte, hätte der Löwe seine Pranken und Zähne sicherlich fühlen lassen.“

Viele Gefahren überstanden

Um 1340 wird der Turm mit einer Mauer umgeben, zwischen 1605 und 1607 erfolgt die Anpassung an die aktuelle Wehrtechnik. Die Burg übersteht die Zeiten unversehrt, die 39-tägige Belagerung von Kaub und Burg Gutenfels im Jahr 1504 durch Landgraf Wilhelm von Hessen, ebenso die blutigen Wirren des Dreißigjährigen Kriegs. Weder über Belagerungen, Schäden oder gar Zerstörungen gibt es Überlieferungen. So viel Glück hat am Mittelrhein ansonsten nur die Marksburg bei Braubach. Die Hauptaufgabe der rund 20 Mann starken Besatzung ist das Läuten einer Glocke, um nahende Schiffe an das Zahlen des Zolls zu erinnern.

Zweimal setzen hier deutsche Truppen über den Rhein: 1793, als ein preußisches Heer den französischen Revolutionstruppen entgegenzieht, und am 1. Januar 1814, als der preußische Generalfeldmarschall Blücher eine Pontonbrücke über den Fluss schlagen lässt, um das fliehende Heer Napoleons zu verfolgen. Nach Auflösung der Kurpfalz kommt die Burg 1803 an das Herzogtum Nassau, 1866 an Preußen, das den Zoll aufhebt, und nach dem Zweiten Weltkrieg an das Land Rheinland-Pfalz.

Der Sage nach soll sich Agnes, die Tochter des Pfalzgrafen Konrad, zum Techtelmechtel mit Heinrich von Braunschweig auf dem Pfalzgrafenstein getroffen haben. Nicht nur ein Skandal, sondern ein Politikum. Denn die mächtige Pfalzgrafschaft zählt zu den Besitzungen der Staufer. Und Heinrich entstammt dem feindlichen Haus der Welfen. Wenn Heinrich nun die Erbtochter heiratet, fällt die Pfalzgrafschaft an ihn. Die beiden lassen sich auf dem Pfalzgrafenstein trauen, die Verwandten stimmen mehr oder weniger zähneknirschend zu, und alles wird gut. Soweit die Sage. Tatschlich gibt es diese vom Kaiser unerwünschte Eheschließung. Doch sie findet bereits im November 1193 statt und zwar auf der unweit von Kaub gelegenen Burg Stahleck über Bacharach. Der Pfalzgrafenstein existiert zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht.

Eine weitere Sage spielt zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Seit Monaten belagern spanische Truppen den Pfalzgrafenstein. Doch die Burg will nicht kapitulieren, und immer, wenn ein Spanier die Deckung verlässt, trifft ihn eine Musketenkugel. Da die Belagerer über keine Geschütze verfügen, bleibt nur das Aushungern. Endlich zeigt sich die Besatzung zur Kapitulation gegen freien Abzug bereit. Der erleichterte spanische Kommandant sichert dies zu, und alle warten gespannt auf die tapfere Besatzung. Das schwere Eisentor öffnet sich. Zuerst kommt eine alte Frau in Begleitung einer mageren Ziege heraus, gefolgt von einem schmächtigen Mann. Das ist die Besatzung. Der Mann erklärt dem spanischen Offizier, dass sie sich halten konnten, so lange die Ziege Futter hatte und Milch gab. Da der Heuvorrat aufgebraucht ist, bleibt nur die Kapitulation. Der verdutzte Offizier steht zu seinem Wort und lässt das kuriose Trio ziehen.

„Tagsüber reif für die Insel“

Der Pfalzgrafenstein ist keine Burg wie jede andere. Die Überfahrt mit dem kleinen Schiff steigert die Erwartung. Und schon am Eingang wartet eine Rarität: das Fallgatter, mit dem sich der Eingang verschließen ließ. Den engen Innenhof zwischen den zwölf Meter hohen Wehrmauern beherrscht der mächtige sechsstöckige Turm.

Im Kassenhäuschen begrüßt Martin Jung den Besucher. Im Gegensatz zu früheren Kommandanten wohnt der Burgverwalter nicht hier: „Ich bin nur tagsüber reif für die Insel“, scherzt er und fährt fort: „Viele sagen, was haben Sie für einen schönen Arbeitsplatz. Aber wenn man fünf Tage die Woche hier ist, sieht man das etwas anders.“ Es gibt normalerweise keine Führungen, die Besucher können sich anhand von Faltblättern orientieren oder mittels Audio Guide. Malerisch wirkt der doppelgeschossige Wehrgang mit den rot angestrichenen Holzteilen. Die Innenräume und die langen Flure liegen oft im Halbdunkel. Durch die Schießscharten fällt etwas Sonnenlicht herein. Draußen glitzert der Rhein, und gelegentlich gleitet ein Schiff vorbei, das heute ohne Zollzahlung passieren darf. Zur Erinnerung an andere Zeiten stehen drei Kanonen im Geschützstand. Ein kleines Museum beherbergt Funde von der Burg. Inventar gibt es ansonsten nicht viel. „Die Burg war auch früher einfach eingerichtet”, erläutert Heinrich Jung. „Es handelt sich eben um einen Zweckbau, nicht um einen Prunkbau.“

Gruslig das Verlies: eine runde Steinröhre. Wer da unten schmachten muss, ist lebendig begraben. Eiserne Fesseln, die im Verlies gefunden wurden, erinnern an die armen Teufel. Eine Rarität ist der Backofen aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Und der einzige erhaltene Aborterker zeigt, wie die Entsorgung funktionierte. Leider bleiben beachtliche Teile der Anlage den Besuchern verschlossen. Aber das soll sich ändern, erzählt der Burgverwalter: „Es ist geplant, weitere Bereiche zur Besichtigung freizugeben. Aber das Projekt stockt wegen des niedrigen Rheinpegels: Es können weder Baumaschinen noch Einrichtungsgegenstände angeliefert werden.”

Vater Rhein hat dem Pfalzgrafenstein immer Schutz geboten, aber seine Launen können auch negative Folgen haben. Er verhindert nicht nur die Umgestaltung sondern bestimmt auch die Besucherzahl, die bei 22 000 bis 24 000 pro Jahr liegt. „Vor zwei Jahren fiel der Juni wegen Hochwasser aus”, erinnert sich Heinrich Jung. In diesem Jahr dämpft der gegenteilige Effekt die Besucherzahlen: Seit Ende Oktober ist die kleine Fähre zur Insel wegen Niedrigwassers außer Betrieb, eine Besichtigung nicht möglich.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018